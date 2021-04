Zdroj: Deník/Dagmar Sedláčková

Jindřich Michl, 67 let

Bydlím tady už třicet let, líbí se mi tady, nemám nic na co bych si stěžoval. Až se dostaví kanalizace a všechno se upraví bude tu ještě líp.

Těžko se srovnáme s přívalem lidí z Brna, kteří si tady pořizují chalupy. Neuvědomují si, že jsou na vesnici, smrdí jim hnůj a třeba i kokrhající kohout. Mezi původní obyvatele se nezapojují, zavřou se za betonovými ploty a nekomunikují.