Udělat něco pro svou kondici a nešlapat při tom doma na rotopedu jen tak naprázdno se rozhodla Anna Počarovská z Miroslavi. Od soboty počítá první kilometry na virtuální trase do Santiaga de Compostela, jednoho z nejslavnějších světových poutních míst. Víc než tři tisíce potřebných kilometrů plánuje zvládnout do konce června příštího roku. Odhaduje, že na rotopedu stráví v průměru půl hodiny denně.

Myšlenka podle Počarovské vznikla docela jednoduše. „Napadlo mně to, když jsem o koroně seděla doma a tloustla. Říkala jsem si, že jestli budu takhle sedět doma a hledat, co bych snědla, dopadne to špatně,“ usmívá se Počarovská, průvodkyně na miroslavském zámku.

Protože se zrovna blížily její narozeniny, požádala rodinu o praktický dárek. „Nechala jsem si koupit rotoped a mapu. Napadlo mě totiž, že než jen tak šlapat do pedálů, bude zajímavější dát tomu cvičení nějaký cíl,“ vysvětluje, jak přišla na virtuální cestu do španělského poutního místa vzdáleného z Miroslavi 3177 kilometrů.

A v Počarovské se nezapřela ani držitelka a spoluorganizátorka několika rekordů ve skládání puzzlí. „Řekla jsem si, že bude lepší motivace, když bude o stejný cíl společně usilovat více lidí. Založila jsem proto stránku na Facebooku, kde budeme postup našeho putování sdílet. Už se přihlásilo asi pětadvacet lidí. Někteří pojedou na rotopedu, další budou kilometry sbírat na kole a dokonce i pěšky,“ říká Počarovská.

Odezva na její nápad byla skvělá. „Jedna kamarádka, která ráda chodí na vycházky, si pochvalovala, že alespoň někam dojde. Chtěla jsem oslovit hlavně lidi mojí generace, kteří si podobně jako já na daleké cesty na kole netroufají, nebo se tolik nedostanou ven, ale chtějí zůstat aktivní a vědí, že je potřebné se trochu hýbat,“ vysvětluje Počarovská.

Zdroj: archiv Anny Počarovské

Virtuální putování se bude odvíjet právě kolem facebookové stránky. „Vždycky budeme mít nějaký cíl, kam řekněme za týden dorazit. Na facebook dáme vždycky fotku daného města a pár zajímavostí o něm, a lidé tam pak budou psát, že už také urazili příslušnou vzdálenost. Počítáme s tím, že se k nám lidé přidají takříkajíc cestou a buď nás časem dohoní nebo si půjdou pouť svým tempem,“ podotkla Počarovská.

Odhaduje, že týdně účastníci virtuální pouti urazí až kolem šedesáti kilometrů.