Letos poprvé uspořádali Znojemští na scéně u rotundy také koncert kapel v souvislosti s Pivními slavnostmi. Akci totiž přesunuli z tradičního místa Horního náměstí k blízkému pivovaru. „Nejen, že u rotundy bylo obří pódium, ozvučení bylo předimenzované a rvalo to uši. Navíc myslím, že to bylo i nebezpečné. Čekali jsme, kdy nějaký opilec spadne přes zábradlí ze srázu,“ nelíbilo se umístění Jitce Svobodové.

Rotunda svaté Kateřiny ve Znojmě.Zdroj: DENÍK/archiv Rotunda Znojmo: Rotunda svaté Kateřiny je národní kulturní památka. Ukrývá barevné malby zvané frescosecco (dělané na na suché omítce, pozn. redakce). Založili ji v 11. století. V 18. a 19. století v ní byl chlév, pak tančírna, pivní výčep. Dnes v ní nepřetržitě sledují teplotu, vlhkost i světlo. Vstup do ní přísně regulují Za deště se prohlídky nekonají. Z návrší je od ní vidět na údolí Dyje a přehradu.

Jak zjistil Deník Rovnost, jednalo se koncert pro televizní natáčení v režii soukromé společnosti. Zřejmě v dobré víře jim to umožnilo vedení města. „Někteří představitelé radnice za tím viděli propagaci Znojma zdarma v televizním vysílání. Už víme, že to byl omyl. Tak hlasité akce k rotundě nepatří,“ řekl tamní zastupitel a historik Jiří Kacetl.

Podobně letos trpěli i při čtyřech koncertech na Pivních slavnostech. „Patří obří pódium větší, než rotunda a zvuk, při kterém se otřásá země a málem praskají ušní bubínky, do prostoru před ní? Já s tím mám docela problém. Na pivních slavnostech se kromě toho drápaly davy opilců po stěnách rotundy, jen aby dobře viděli na pódium,“ upozornila na nepříjemnost otázkou na sociální síti facebook Iveta Hlobilová.

