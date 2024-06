Areál prodalo město K-Produktu před deseti lety za účelem výstavby výrobních hal s podmínkou, že nový vlastník zahájí stavbu do dvou let. To se nepodařilo. Nový vlastník zvládl pouze demolici. Také proto před třemi lety od města dostal smluvní pokutu padesát tisíc korun, následně Znojmo kupní smlouvu vypovědělo. K-Produkt požadoval vrátit kupní částku, ale také náklady na demolice.

Celou kauzu shrnul před časem na zastupitelstvu i na sociálních sítích bývalý starosta a současný opoziční zastupitel Jakub Malačka. „Šlo o to, že město v době ekonomické krize roku 2013 prodalo firmě pozemky bývalých jatek, s tím, že firma prostor zkultivuje, postaví výrobnu a zřídí nová pracovní místa. Bohužel k tomu podle našeho názoru nedošlo, a tak jsme se rozhodli hájit zájmy města a pozemek získat zpět do našich rukou. Jedná se totiž o velmi lukrativní pozemky. Došlo tedy na soud,“ poukázal Malačka.

Doplnil, že se k němu dostávají informace o tom, že město hodlá uzavřít smír a za drobné vyrovnání se vzdát pozemku a podmínek které byly sjednány při uzavření původní smlouvy.

K-Produkt své podnikatelské aktivity nasměroval podle aktuálních informací Deníku do jiné lokality. „Část našeho záměru jsme zrealizovali v areálu další naší společnosti, kterou je Dřevotvar Znojmo. Nicméně i nadále trvá velký zájem japonského koncernu Tamura provozovat v areálu bývalých jatek nový výrobní závod. Tento záměr jsme už v roce 2021 představili tehdejšímu vedení města, nicméně zastupitelé při rozhodování o odstoupení od smlouvy o něm nebyli informováni,“ podotkl Kún.

Proti tomuto prohlášení se ohradil Jakub Malačka. „Na setkání s Tamurou byli pozváni všichni. Byl tam mimo jiné pan Blaha, paní Šalomonová a další. Seděli jsme dole v zasedačce. Pamatuji si to velmi dobře proto, že jednání se vedlo v angličtině a já jsem je překládal," poukázal Malačka.

Celý areál je tak stále ve vlastnictví společnosti K-Produkt Holding. „Bývalé vedení města se pokusilo ještě před podanou žalobou nechat přepsat vlastnictví v katastru nemovitostí, to jim ale katastrální úřad zamítl. Momentálně jsme skutečně veškeré stavební aktivity v tomto areálu zastavili a vstoupili jsme společně s koncernem Tamura v jednání s novým vedením města,“ naznačil Kún.

Jak doplnil, základní principy budoucí dohody jsou již s vedením města projednané a celá věc by měla být předložená zastupitelstvu. Jednatel společnosti Jiří Kún věří, že se podaří celou věc ukončit smírně. „Nabídli jsme městu Znojmu výhodné podmínky. Jsou výhodné i pro případ, že by v soudním sporu bylo úspěšné město. Nicméně Tamura, díky které jsme mohli tyto podmínky nabídnout, již nemůže čekat příliš dlouho a pokud by se jednání dále protáhla, bude nucena hledat pro rozšíření svého podnikání jiné lokality, a to mimo Českou republiku,“ zakončil Kún.