Areál někdejších jatek v Průmyslové ulici prodalo město K-produktu před zhruba deseti lety za účelem výstavby výrobních hal s vyhlídkou vytvoření nových pracovních míst. S podmínkou, že nový vlastník zahájí stavbu do dvou let. To se podle představitelů města nestalo a proto před půl druhým rokem na mimořádném jednání zastupitelé schválili vypovězení smlouvy. Spor skončil u soudu. Deník Rovnost o něm průběžně informoval.

S aktuálním rozhodnutím soudců vlastník areálu nesouhlasí. „Odvoláme se v každém případě. Budeme trvat také na náhradě škod, vrácení kupní ceny včetně úroků, uhrazení nákladů na demolice i za zmařené investice,“ informoval právník K-Produktu Radek Ondruš.

Jeho vyjádření potvrdil i jednatel společnosti Jiří Kún. „Stále je ve hře smír, k němuž soud opakovaně vybízel. Na naše návrhy ale představitelé města nereagovali,“ dodal Kún.

O dalším postupu či využití areálu bývalých jatek budou rozhodovat noví zastupitelé. Podle starosty Jakuba Malačky ale není pozemek v průmyslové zóně vhodný například k výstavbě bytů. „Možností je víc. Jako opoziční zastupitel budu podporovat například prodej v majetkové aukci, lze ale prodat i jen část pozemku a část využít na vybudování parkoviště. Může se pronajímat například na skladovací prostory, možností je celá řada,“ zvažoval Jakub Malačka.

Majetkové vyrovnání mezi oběma stranami bude probíhat odděleně od rozhodnutí o vlastnictví areálu. Podle Radka Ondruše může trvat několik let. „Uvidíme, jak se k tomu postaví noví zastupitelé,“ očekává změnu v jednání.