Státní silničáři ji na žádost některých obcí doplnili do plánů dodatečně. „Tento týden v pátek budeme otevírat obálky s nabídkami zhotovitelů stavby a začneme je hodnotit. Následně poběží lhůta na případná odvolání výběrového řízení. Pokud vše půjde dobře, plánujeme zahájení prací už v dubnu, tedy hned začátkem stavební sezóny,“ sdělila na dotaz Deníku Lucie Trubelíková, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic, jež stavbu zajišťuje.

Řidiči se nadechnou jen chvíli. Blíží se další úpravy I/53 mezi Znojmem a Brnem

Do té doby mohou řidiči projíždět stávající křižovatkou bez omezení, avšak s opatrností kvůli probíhající rekonstrukci hlavní silnice. „Dopravní omezení je zatím neměnné. Se zahájením přestavby bude ale křižovatka opět neprůjezdná,“ upozornila Trubelíková.

Objízdná trasa kolem třiapadesátky tedy zůstává do dubna stejná jako doposud. O novou si požádá až nově vybraný zhotovitel stavby. Úplná uzavírka křižovatky a její přestavba potrvá tři až čtyři měsíce. Po jejím dokončení v létě otevřou silničáři i celý úsek od Znojma po Lechovice.

Nemalé komplikace to způsobí i řidičům, kteří tudy zatím projíždí bez výrazného omezení. „Projíždím tu denně stavbou, ale zaplať pánbůh za to. Až to úplně uzavřou budu muset oklikami, které spolknou drahocenný čas i kilometry navíc. Snad se pak dočkáme přehlednějšího a plynulejšího přejíždění hlavního tahu,“ doufal řidič dodávky Petr Mašek. Uzavírku křižovatky si vyzkoušel už pár dní v létě, když silnici dělníci překopali kvůli přeložkám plynovodu a dalších inženýrských sítí.

Tah na Brno. Na objížďkách hrozí ztráta kola. Silnice důkladně opraví v létě

Původně avizovali státní silničáři otevřít silnici I/53 v prosinci. Zhotovitel stavby ale požádal kvůli stavebním komplikacím o prodloužení úplné uzavírky do konce dubna 2023. To ale současně začnou práce na okružní křižovatce. Právě její dokončení je podmínkou zprovoznění hlavního tahu na Brno.

Výstavba kruhové křižovatky v původním projektu nebyla, o změnu požádaly obce Bantice a Práče později. Její výstavba však bude časově náročnější. Navíc muselo ředitelství vyhlásit nové výběrové řízení na zhotovitele stavby. Původní vítěz soutěže Metrostav má totiž soudní zákaz účastnit se veřejných zakázek.

Za rok znovu

Po zprovoznění silnice I/53 zahájí ŘSD kompletní opravu zničených komunikací na objízdných trasách. Začne i s opravami komunikací, které bude na novou zátěž naopak připravovat. Bude se jednat o objízdné trasy po nichž pojedou auta během rekonstrukce dalšího úseku silnice I/53 z Lechovic na Pohořelice.

Dotknou se znovu Miroslavi, ale nově také Olbramovic a Branišovic. „Práce na rekonstrukci zhruba dvacetikilometrového úseku z Lechovic na Pohořelice začneme pravděpodobně příští rok v březnu. Letos chceme zahájit předstihový archeologický průzkum a výběrové řízení na zhotovitele stavby. Práce rozdělíme na etapy, tou první bude úsek z Lechovic k Trnovému Poli,“ upřesnil Tomáš Vyhlídal z brněnského Ředitelství silnic a dálnic.

Celá stavba potrvá zhruba dva roky a stát má přes dvě miliardy korun. O projektu Deník již podrobně informoval.