Znojemská společnost Psota podle něj obstála především nabízenou nízkou cenou, ale také stabilitou v oboru. „Je to významná dopravní společnost s více odvětvími, osobní hromadnou dopravou spojuje také Znojmo s Brnem,“ vyzdvihl Květoslav Havlík.

/FOTO/ Do práce i na výlety budou cestující na Břeclavsku, Mikulovsku a Znojemsku vozit nové autobusy. Koordinátor krajské hromadné přepravy IDS JmK vybral do oblastí nového přepravce. Stala se jím znojemská společnost Psota, která zajišťuje městskou autobusovou dopravu pro obyvatele Znojma.

