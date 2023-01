Podle dotázaných obyvatel Slatiny v nich panuje přesvědčení, že Andrej Babiš je kandidát pro 'obyčejné lidi'. „Třeba tam těm zlodějům zatne tipec. Myslím, že politici to dost rozkrádají a on na ně dohlídne,“ zdůvodnil své rozhodnutí například Karel Jedlička.

Četná obvinění Andreje Babiše a názory na jeho účast v politice kvůli osobnímu prospěchu obyvatel Slatiny odmítl. „To na něho ukazují politici, ale myslím, že kdyby na něho něco měli, tak už by ho dávno zničili. Zatím na něho ale nic nemají, to vždycky jen něco vymyslí,“ nevěří obviněním a argumentům Babišových oponentů Jedlička.

Dříve podle svých slov volil lidovecké kandidáty. „Spojení KDU-ČSL s ODS a dalšími stranami se mi nelíbilo, tak jsem se přiklonil k Babišovi,“ dodává muž.

To, že Andrej Babiš oslovil převážně starší obyvatele dokazuje názor Marie Machátové. „Udělal pro důchodce dost a snaží se zlepšovat i podmínky lidí po sociální stránce,“ rozhodlo u starší ženy, která ve Slatině obývá chalupu. Volila ale stejně jako obyvatelé obce Andreje Babiše.

Pavel je pěkný muž

Petra Pavla ale žena zcela neodmítá. „Taky se mi líbí, vzhledově, je to pěkný muž,“ komentuje s úsměvem Babišova protikandidáta Marie Machátová.

Na kameru ani pod uvedeným jménem se nechtěl vyjadřovat mladý muž opravující auto v blízkosti hasičské zbrojnice. „Babiš dělá něco pro naše lidi a Petr Pavel chce válku, to rozhodlo,“ míní o generaci mladší muž než dva předchozí dotázaní.

Názor na válku upřesnil. „Vždyť to říká a má to napsané na ve svém prohlášení, že chce podporovat Ukrajinu, včetně dodávek zbraní. Pro lidi vláda nic nedělá, moji rodiče berou dva důchody a dohromady to dělá dvacet tisíc. A to celý život dřeli. Jak s tím mají lidé vyžít?“ pokládá nespokojenou otázku.

Jak volili prezidenta v 1. kole v Slatině na Znojemsku:

Obec má 229 obyvatel.

Andrej Babiš tam získal rekordních 70,86 % hlasů.

Petr Pavel pouhých 10,59 % hlasů.

Obyvatelé většinou pracují v zemědělském podniku patřícím do holdingu Agrofert.

Kandidát hnutí ANO jim imponuje prohlášeními na pomoc lidem.

Petr Pavel podle nich chce válku, důvodem je podle dotázaných podpora Ukrajiny.

Obyvatelé Slatiny na Znojemsku se zcela vymkli nastavenému republikovému trendu, který dělí oba hlavní kandidáty na prezidenta zhruba na polovinu. Navíc s mírnou převahou Petra Pavla. V prvním kole prezidentských voleb tam Andrej Babiš získal vysokých 70,86 procent hlasů všech voličů. Petr Pavel jen přes deset procent.

Podle tamního starosty Kamila Ludvíka může být důvodem i to, že velký počet lidí pracuje v blízkém zemědělském podniku Agro Jevišovice, jenž patří do Babišova holdingu Agrofert. „Lidé hodně pracují ve výkrmně drůbeže, v rostlinné a živočišné výrobě a dalších provozech. Společnost také úzce spolupracuje s obcí a sponzoruje třeba i kulturní akce. Tento přímý kontakt asi u voličů rozhodl. Ale těžko mluvit za ostatní, volba je každého soukromá věc,“ nechtěl příliš polemizovat o rozhodnutí obyvatel starosta Slatiny Kamil Ludvík.