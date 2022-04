Matka dvou dcer Martina Mašková žijící v brněnských Ivanovicích je přesvědčená, že významnou roli sehrály proticovidová opatření. „Omezení pohybu některé ženy spojily s mateřskou. Když už nikam nemohly, zůstaly doma s dítětem. Druhým důvodem je, že nyní rodí silná generace. Dětem Husákových dětí je kolem třiceti let a v tomto věku hodně žen zakládá rodinu,“ tvrdí.

Počty narozených dětí na jižní Moravě v roce 2021:

Celkem: 13 085 dětí

Počet chlapců: 6 693

Počet dívek: 6 392

Mimo manželství: 5 673 dětí

Brno-město: 4 413 dětí

Brno-venkov: 2 529 dětí

Hodonín: 1 507 dětí

Břeclav: 1 235 dětí

Znojmo: 1 185 dětí

Blansko: 1 170 dětí

Vyškov: 1 046 dětí

Oproti roku 2020 se na jihu Moravy narodilo o 226 dětí více. Karel Adam ze statistického úřadu upozornil na rozdíly napříč zdejšími okresy. Například zatímco v Brně-městě bylo chlapců více než 52 procent, v příhraničním Hodonínsku tvořili 47,3 procenta. „Celkově se loni narodilo 6 693 chlapců a 6 392 děvčat,“ vyčíslil Adam.

Minulý rok byl podle mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veroniky Plaché výjimečný. „Na svět jsme pomohli celkem 6 279 dětem. Z toho se narodilo 143 dvojčat a žádná vícerčata. V porodnici na Obilním trhu se rozhodlo rodit 3 047 žen a v Bohunicích 3 089. Celkem jsme provedli o 240 porodů více než v roce 2020,“ informovala Plachá.

Data rovněž ukázala, že z krajského pohledu přišla na svět více než polovina potomků u sezdaných párů. Okresně už to ale neplatí. Na Znojemsku je více novorozenců mimomanželských. Trend nesezdaných párů, jež se rozhodly mít dítě, podle sociologa Petra Fučíka stoupá posledních dvacet let. „Týká se to vysokoškolsky vzdělaných, bohatých, chudých i nevzdělaných, kteří žijí v nějakém svazku, ale bez manželství a rozhodnou se mít dítě,“ tvrdí Fučík.

I přes vyšší čísla z poslední doby označil porodnost na jihu Moravy za nízkou. „Ve většině měst a obcí se zvyšuje počet obyvatel migrací než přirozeným přírůstkem. Jeden rok je dětí o trochu více, další o trochu méně, takže teď nepozoruji nějaké výrazné výkyvy,“ vysvětloval.