Alarm zaslechla lékařka Kateřina Wojnarová sloužící na novorozenecké jednotce intenzivní péče. „Je asi dvoudenní a na sobě má tričko zřejmě po mamince, jinak je nahá. Je drobnější tak do tří kilo, ale na pohled zdravá. Hned ji nakrmíme,“ řekla už po čtyřech minutách od oznámení Wojnarová.

Dívka byla zabalená v jednorázové přebalovací podložce a bez zdravotních problémů. „Dítě okamžitě putovalo na novorozenecké oddělení k řádnému vyšetření, oblečení a nakrmení. Jméno holčička dostala po lékařce, která ji vyzvedla, tedy Kateřina,“ uvedla mluvčí nemocnice Petra Veselá. Miminko vážilo 2740 gramů a měřilo sedmačtyřicet centimetrů.

Ve znojemském babyboxu je to historicky první odložené dítě od jeho otevření před osmi lety a vůbec první v letošním roce v celé České republice. To předcházející někdo dal do speciálního zařízení loni 23. října v Praze 6.

Česká mincovna už podle zakladatele Hesse připravuje zlatý dukát pro novorozence s číslem 247. „Dukáty obdarovává významný partner projektu všechna děťátka odložená do babyboxu,“ upřesnil Ludvík Hess.

V Česku se nachází čtyřiaosmdesát babyboxů, letos by měly vzniknout nově v nemocnicích v Čáslavi, Kyjově, či Jilemnici. „Na závěr také vyměníme původní bedýnku za nový babybox v Nemocnici Třebíč,“ doplnil Hess.

Babybox ve Znojmě je v prostoru vrátnice u hlavního vjezdu do areálu nemocnice. Nese pořadové číslo 64. Zajišťuje bezpečné podmínky pro přežití odloženého novorozence do doby, než ho převezme zdravotnický personál. Dvoukřídlá dvířka se otvírají tlačítkem.