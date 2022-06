Večerky ohlásí ponocný: Znojmo v létě ožije hudbou i divadlem

Důchodcům nad pětašedesát let už od nového roku přijde také do poštovní schránky složenka za platbu odpadů v poloviční výši. Místo dosavadních šesti set korun zaplatí jen polovinu. Úplné osvobození od poplatků za odpad budou novorozené děti. "Vyhlášku k tomu budou schvalovat zastupitelé na podzimním zasedání," dodal Malačka.

10 bodů pomoci ve Znojmě:



1. Letní škola s Kolumbem zdarma

2. Obědy pro děti ve školních jídelnách zdarma

3. 1.600 Kč na libobolný kroužek pro každé dítě

4. Školkovné ve školním roce 2022/23 zdarma

5. Bezplatné zapůjčení učebních pomůcek

6. Neplacení poplatků za odpad pro novorozence

7. Přijímání dětí do MŠ od 2 let věku, od jara 2023

8. Úleva 300 Kč na úhradu odpadů pro seniory

9. Fixace nájmů v bytech zvláštního určení

10. Fixace nájmů v nájemních městských bytech

Znojemští také nebudou navyšovat nájmy v městských bytech a bytech takzvaného zvláštního určení, v nichž bydlí převážně důchodci. Celkem disponuje město s asi dvanácti stovkami bytů.

Rodičům, kteří mají zájem nebo potřebují jít dříve pracovat, uvolní ruce přístavba třídy v mateřské škole ve Slovenské ulici. "Díky tomu budeme moci přijmout do školky přes dvacet dětí už ve věku od dvou let. Třída by mohla být hotová do konce roku," řekl Malačka.

Způsob pomoci se zamlouvá i opozičním zastupitelům. "Je dobře, že se město připojuje k celostátní pomoci lidem. Líbí se mi také jednoduchá administrativa žádostí. Problém je podle mě ale to, že při současné zadluženosti města se takto dluh prohlubuje a nikde se nešetří. Jen pět milionů korun bychom ušetřit zrušením připravované demolice paneláku za hradbami," zvažoval Pavel Nevrkla, šéf místního sdružení Piráti Znojemsko.

Pomoc vítá i důchodce Stanislav Svoboda. "Docela se strachujeme, že nám za chvíli důchod nebude stačit ani na jídlo, každá pomoc je dobrá," ocenil pomoc znojemské radnice.