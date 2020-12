Ten den naposledy hlasitě plakal. Ten den naposledy viděl svého otce, předtím, než ho nacisté popravili. Poslední setkání s ním prožil Miroslav Jandásek v kanceláři gestapa v budově právnické fakulty v Brně.

„Gestapáci povolili mně a mámě návštěvu. Když otec vstoupil, postavil se do pozoru a německy hlásil: Vězeň číslo, a řekl číslo, se poslušně hlásí. Byl velmi hubený,“ vzpomínal před třemi lety nyní již zesnulý Jandásek na dobu Protektorátu v seriálu Rovnosti Pamatuji válku. Ve čtvrtek uplyne přesně osmdesát let, co se sídlo Právnické fakulty Masarykovy univerzity změnilo v brněnskou úřadovnu gestapa.

Sedmnáctého prosince 1940 se místnosti, kde se studenti učili, co znamená spravedlnost, změnily na jedny z nejobávanějších míst v Brně. „Budovu fakulty nechalo gestapo zrekonstruovat, aby ji přizpůsobilo svým potřebám. Prostory se rozšířily přístavbou ve čtvrtém podlaží. V podzemí byly vězeňské kobky. Z jedné z poslucháren se stalo sídlo stanného soudu, což ale nebyl soud v pravém smyslu. Rozhodovali vyšší úředníci gestapa, odsouzení se nemohli odvolat,“ nastínil novou podobu fakulty spoluautor knihy Dějiny právnické fakulty Masarykovy univerzity 1919-2019 Jaromír Tauchen.

Nedaleko mělo gestapo vězení

Stanný soud odsoudil třeba i jednoho z pedagogů fakulty, Jana Vážného, který dříve vyučoval ve stejných místech římské právo.

Gestapo si podle Tauchena vybralo budovu Právnické fakulty spíše než kvůli symbolice z praktických důvodů. „Fakulta ležela mimo centra, navíc nedaleko od ní jsou Kounicovy koleje, což bylo vězení gestapa. Když vezku vězně k výslechu, stačilo jim vyjet do kopce,“ řekl.

V přízemí budovy si gestapáci nechali zřídit kantýnu s takzvaným barem. „Byl otevřen v roce 1943 u příležitosti oslavy Slunovratu,“ připomněl na Internetové encyklopedií dějin Brna historik Jan Břečka.

Průčelí baru zdobila socha nahé dívky, která představovala symbol Slunovratu. V baru vznikla i další kuriozita, nástěnná malba. „Gestapáci se na ní nechali zvěčnit specifickým způsobem, jejich obličeje jsou obličeje čertů,“ popsal obraz Tauchen. Obraz, který museli na příkaz gestapa vytvořit věznění čeští umělci, byl zamalovaný v padesátých letech, dnes je v prostorách baru studentská menza.

Gestapo v budově fakulty sídlilo až do roku 1945.