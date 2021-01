Do rukou odborníků svěřili členové nového vedení například posouzení výstavby nového krytého bazénu u Louckého kláštera za zhruba čtvrt miliardy korun. Názory dřívějšího vedení města a opozice se totiž rozcházely. „Odlišný názor jsme teď vyřešili tak, že zadáme nezávislou studii, která nám provede porovnání toho, co je lepší varianta. Jestli bude výhodnější rekonstrukce městských lázní nebo z dlouhodobého, ekonomického a urbanistického hlediska výstavba nového krytého bazénu v Louce,” řekl nový starosta Znojma Jakub Malačka.

Horlivé dřívější diskuse, které vyústily v petici, vyvolala plánovaná stavba moderní kašny na Horním náměstí za šest milionů korun. Takzvanou Korunu Znojma zástupci Pro Znojma odmítali a požadovali repliku původní barokní fontány. Naopak město pod vedením ČSSD, ODS a hnutí ANO si stálo za vítězným návrhem, který vzešel z architektonické soutěže.

Projekt se odkládá. Podle Lukáše Davida, nového místostarosty z hnutí Pro Znojmo, zřejmě na Horním náměstí v následujících dvou letech nová kašna nebude. „ Protože ten bod je kontroverzní, slíbili naši koaliční partneři, že na Horním náměstí do konce volebního období nic nevznikne. Co nám ale bylo přislíbeno a co kladně kvitujeme, protože prosazujeme návrat původních prvků do města a památkové rezervace, že se bude obnovovat kašna na Mikulášském náměstí, a to na svém původním místě,” uvedl David.

Za vodní prvky v centru se přimlouvá i rodačka Jana Svobodová. „Je jedno kde budou kašny, ve Znojmě nám opravdu chybí. No ony tam nějaké jsou, ale bez vody. Jsem rodačka ze Znojma a opravdu bylo město dříve hezčí, bylo všude více i zeleně a ne betonu a dlažby,“ uvedla rodačka.

Víc peněz do nemocnice

Do dvojbloku ČSSD a ODS se spolu s hnutím Pro Znojmo připojila také znojemská KDU-ČSL. Podle Pavla Jajtnera, nového místostarosty odpovědného za sociální a zdravotní oblast, představa není v žádném velkém rozporu s připravovaným rozpočtem. On sám by v něm chtěl například více podpořit Nemocnici Znojmo. „O tom, jak velká částka to bude, budeme ještě jednat. Zaměřit se chceme i na mobilní hospicovou péči. Tam bych určitě byl pro nějaké navýšení,” plánuje Jajtner.

Nedůvěru v nové vedení města a ve shodu jejich členů na investicích projevuje znojemské hnutí ANO, které zůstalo kvůli změnám v opozici. „Nová koalice není postavena na společné vizi řízení a rozvoje města. Jediným průsečíkem zájmů zúčastněných je na straně ČSSD a ODS udržení stávajícího mocenského i ekonomického vlivu. V Pro Znojmo a KDU-ČSL převážila dlouho nenaplněná touha být takzvaně ‚u toho‘ a frustrace z opoziční strany,“ netajil se Jan Blaha z hnutí ANO.

Znojemští očekávají, že kvůli koronavirové pandemii přijdou až o 70 milionů korun. Loni počítala radnice s příjmy okolo 950 milionů korun. Letos budou nižší. Kvůli úsporám například město vybralo jen dva projekty z participativního rozpočtu. Vloni to bylo přitom devět projektů, předloni šestnáct. Nový rozpočet by měli zastupitelé projednávat a schválit 15. února na řádném zastupitelstvu.