Největší položkou pro letošek je dostavba bazénu v Louce za 285 milionů korun, zhruba na třetinu nákladů už ale radnice získala dotace. Zdvojnásobení peněz do investic považuje Jakub Malačka za úspěch. „Nemusíme omezovat ostatní investice, kromě stavby bazénu plánujeme vložit přes 70 milionů korun do modernizace škol, 33 milionů korun do výsadby a obnovy zeleně, přes 27 milionů do rekonstrukce Domova pro seniory, 17 milionů do nových parkovišť, další do oprav ulic a komunikací. Městský rozpočet je v dobré kondici,“ nepochyboval starosta Znojma.