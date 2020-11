Bazén ve Znojmě: radní vypisují výběrové řízení. Vylepší i plovárnu

O krok blíž k novému krytému bazénu jsou obyvatelé Znojma. Městští radní schválili tento týden na svém posledním zasedání vypsání veřejné soutěže na stavební práce. Bazénu za zhruba čtvrt miliardy korun by se lidé mohli dočkat nejpozději do dvou let. Novinek se dočkají i návštěvníci plovárny.

Takto má podle architektů vypadat nový krytý plavecký bazén ve Znojmě-Louce. | Foto: Vizualizace: Architektonická kancelář Burian-Křivinka.

Nový krytý bazén, který vyroste v blízkosti Louckého kláštera. Má nahradit ten stávající, který podle vyjádření starosty města Jana Groise už dosluhuje. Pochází totiž z roku 1965. „Stavba nového krytého bazénu je navržena tak, aby umožnila celoroční provoz plaveckých bazénů a zároveň rozšířila škálu nabízených služeb o multifunkční fitness a wellness služby,“ uvedl starosta Grois. Příznivci koupání se mohou těšit například na pětadvacetimetrový plavecký bazén s osmi drahami. „V plánu je také relaxační bazén se zdvihacím dnem, dětské brouzdaliště se skluzavkou. Wellness část bude umístěna v patře a bude tvořena finskou saunou, ceremoniální saunou i parní lázní. Dále tu bude ledová studna, vířivka a ochlazovací bazén. V patře bude umístěn i multifunkční sál pro fitness,“ vyjmenoval starosta. Stop zkoumání syslů v Miroslavi. Zastupitelé nechali unikátní kolonii zemědělci Přečíst článek › Kromě výstavby bazénu zahrnuje projekt i zpevnění plochy venku a rozšíření parkoviště. „Předpokládaná hodnota zakázky je přes dvě stě padesát milionů korun,“ upřesnil Grois. Stavební firmu, která bude bazén stavět chtějí radní vybrat do jara. „Následně se započne s výstavbou, která by podle projektové dokumentace měla trvat dva roky,“ dodal starosta. Náklady pokryje úvěr Avizované snížení příjmů do městské pokladny v souvislosti s daňovým balíčkem vlády podle něj výstavbu neohrozí. „Počítáme s tím, že většinu nákladů této investice pokryje úvěr. O jeho podmínkách dlouhodobě jednáme se všemi bankami v republice. Na krytý bazén jsme od Jihomoravského kraje už dostali také rekordní dotaci deset milionů korun a jednáme i nadále o dalších dotacích,“ ujistil. Bazén by měl ulehčit i základním školám, budou ho totiž moci využívat k výuce plavání. „Máme v plánu, že bude sloužit nejen veřejnosti z celého okresu, ale především je nutný k zajištění kapacity pro povinnou výuku plavání žáků základních škol z celého regionu Znojemska a Moravskokrumlovska. Ročně touto výukou projde přes dva tisíce dětí,“ dodal Grois. Veřejné smetiště? Strážníci rozdali pokuty za nedovolený odpad u kontejnerů Přečíst článek › Město bazén potřebuje i podle předsedkyně Plaveckého klubu Znojmo Moniky Dufkové. „Znojmo je spádové pro spoustu základních škol v okrese, nejen pro znojemské plavce,“ řekla Deníku před časem. K tomu se přidává i Jiří Tunka. „Za mě jen dobře, město potřebuje více sportovišť. Nesmíme zapomínat na naše zdraví,“ komentoval rozhodnutí radních na facebooku. Novinky na plovárně Zatím se mohou plavci těšit na příští sezónu, novinky je čekají na plovárně. „Budeme měnit stará dřevěná prkna na ostrůvcích za nová, abychom splňovali bezpečnostní normy. U vstupu budou nové oboustranné turnikety, což umožní mimo jiné upravit ceník na reálně strávenou dobu na plovárně a nebude nutné chodit přesně na čas, kdy se vstupné zlevňuje. Bezpečnost návštěvníků zajistí úprava zábradlí skokanských můstků. Budeme investovat také do zastaralé technologie zajišťující kvalitu vody,“ nastínil Jan Grois. Díky novému software si na centrální správě a odbavení sportovišť ve správě města, budou moct zájemci dělat on-line rezervace nebo spravovat abonentní účty. „To znamená, že občané budou moci na jednu kartu navštěvovat veškerá sportoviště a platit takto i všude vstup. Abonentním uživatelům tedy odpadne čekání ve frontách na pokladnách. Plánujeme také prodej vstupenek na plovárnu přes web,“ vysvětlil Grois s tím, že výše uvedené opravy a investice vyjdou zhruba přes dva miliony korun. Plavání má ve Znojmě velkou tradici. Místní oddíl vychoval např. olympionika Květoslava Svobodu, současnou olympijskou nadějí je plavec Adam Hlobeň. Medaile ze závodů pravidelně vozí i mládežnický oddíl.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu