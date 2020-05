Bude dost peněz na stavbu plánovaného krytého bazénu v Louce? Touto otázkou si nyní láme hlavu jak vedení Znojma, tak organizovaní i rekreační plavci. Představitelé radnice dnes ví, že městská kasa přijde jak o desítky milionů korun ze sdílených daní, tak to, že kraj kvůli koronaviru pozastavil projednávání požadovaných dotací. Přitom na nový plavecký bazén Znojmo kraj žádá o padesát milionů korun.

„Jde jen o odhad, ale nyní podle ministerstva financí bude pokles sdílených daní pro Znojmo ve výši sedmi desítek milionů korun. Pokud se jedná o největší akci, tedy stavbu plaveckého bazénu, snažíme se kraj přesvědčit o důležitosti této stavby. Mimo jiné proto, že plavání je školou povinný sport a my se snažíme výuku plavání prostě zabezpečit,“ uvedl místostarosta Znojma Jakub Malačka s tím, že stávající bazén v městských lázních je v katastrofálním stavu.

Představa, že by Znojmo bylo bez plaveckého bazénu, je nemyslitelná nejen pro vedení města. „Tak to si opravdu nedokážu představit. Nejbližší bazén v Třebíči má zcela naplněnou kapacitu, v Brně je to podobné. Tam už jsme to zkoušeli. Znojmo bazén potřebuje. Je spádové pro spoustu základních škol v okrese, nejen pro znojemské plavce,“ upozornila předsedkyně Plaveckého klubu Znojmo Monika Dufková.

Místostarosta Malačka zároveň tvrdí, že propad ve sdílených daních nebude výrazněji ohrožovat další plánované stavby ve městě. „Loni se nám podařilo vytvořit přebytek ve výši téměř sto třicet milionů korun. Tyto peníze jsme chtěli použít na výstavbu zmíněného bazénu, případně parkovacího domu. Část peněz jsme z toho museli použít na opatření kvůli koronaviru. Rozhodně však neškrtáme žádnou z plánovaných investičních akcí,“ dodal Malačka.

Opozice se dnes nejvíce obává, aby se vedení Znojma nechtělo zadlužovat. „Co se děje, když rodinu postihne ekonomická krize? Logicky se škrtá. To by nás jako opozici ani tolik nemrzelo. Dá se to pochopit. Co by nás podráždilo, kdyby vedení města řeklo nešetříme, jedeme dál a zatneme sekeru,“ reagoval zastupitel Lukáš David.

Nabádá tedy vedení města k opatrnosti. „Ne prosazovat investice za každou cenu. I když budou volby do Senátu,“ vzkázal David v narážce na případnou kandidaturu starosty Znojma na post senátora.

Kromě plaveckého bazénu za čtvrt miliardy korun plánuje letos případně v příštím roce znojemská radnice revitalizaci ulic Horní Česká a Malá Michalská za téměř 19 milionů korun, revitalizaci vnitrobloku Dukelská a Sokolovská za 20 milionů, vybudování chodníku a dešťové kanalizace v Načeraticích za 10 milionů korun, 2. etapu revitalizace Jubilejního parku za 7,3 milionů nebo rekonstrukci veřejného osvětlení za 13,3 milionu korun.

Do oprav škol a školek dalších asi třiadvacet milionů korun. Rozpočet pro letošní rok počítá i s podporu kultury, sportu, volnočasových a rodinných aktivit, na kterou radnice vyčlenila téměř 28 milionů korun.

Jestli všechny plány vyjdou, není nyní jasné. „Určitě se nové situaci budeme muset přizpůsobit. Budeme šetřit na provozních nákladech, možná nebude tolik kulturních akcí a šetřit asi budeme muset i v oblasti dotací. Ale nechceme jít cestou škrtů. Odložit se dá nějaká oprava fasády a podobné akce,“ nastínil Malačka.