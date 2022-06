Od zatím výjimečně užívaného způsobu prodeje v obcích si představitelé krumlovské radnice slibují především zabránění spekulací o možném upřednostnění některých zájemců. „Cílem není získat co nejvíce peněz od budoucích vlastníků, ale hlavně transparentnost prodeje. Každý si může v počátku vybrat i více pozemků a v tříkolové aukci pak zvolit pro něho nejvýhodnější variantu,“ uvedl místostarosta města Zdeněk Juránek (KDU-ČSL).

Všichni dražitelé navíc v přímém přenosu uvidí jednotlivé nabídky, na jejichž základě se mohou rozhodovat. Do aukce k nákupu sedmi zasíťovaných pozemků v městské části Polánka v Luční ulici se lze registrovat už jen do 15. června. Podmínkou je složení vratné kauce. Podrobnosti a odkaz na aukční síň jsou na titulní straně webového portálu města.

Například Dana Procházková je ráda, že už má bydlení zajištěné. Způsob prodeje zvolený krumlovskou radnicí se jí ale zamlouvá. Mluví o něm jako o férovém. „Pokud na to tedy lidé mají peníze. Dát víc než milion jen za pozemek, je hodně,“ počítala žena.

Podle místostarosty Juránka je ale minimální kupní cena na nejnižší možné úrovni. Včetně daně činí necelých sedmnáct set korun za metr čtvereční. „Pokud by se pozemky prodali skutečně jen za tuto cenu, budeme za jejich zasíťování ještě doplácet z městské pokladny. Chceme ale, aby lidé mohli začít stavět domy co nejdříve,“ dodal Juránek.

Stejná práva a možnosti

Prodej pozemků prostřednictvím elektronické aukce podporuje i další zástupce koalice, zastupitel z hnutí ANO Bořivoj Ziegler. „Aukci jsme v Krumlově vyzkoušeli už dřív při prodeji pozemků v lokalitě Novosady. Osvědčila se. Je naprosto transparentní, všichni účastníci mají stejná práva a možnosti. Nezavdává důvody k pochybnostem o tom, že byl někdo zvýhodněný,“ vyzdvihl Ziegler.

Možné navýšení příjmu do rozpočtu města z vyšších nabídek nepovažuje za zásadní. „Pracujeme s půlmiliardovým rozpočtem, pár desítek nebo sto tisíc korun navíc ho nijak neovlivní,“ dodal. Budoucí majitelé pozemků musí počítat také s podmínkami výstavby. „Do sedmi let musí být rodinné domy postaveny, každý zájemce může koupit jen jeden pozemek a musí se jednat o fyzickou, nikoliv právnickou osobu,“ upozornil místostarosta Juránek. Stanovené podmínky mají předejít skupování spekulanty a naopak sloužit rodinám pro jejich vlastní bydlení.

Ve smlouvě mají Krumlovští také ošetřeno předkupní právo. „Pokud by majitel chtěl pozemek prodat, musí ho nabídnout nejprve městu, a to za cenu, za kterou ho koupil,“ dodal Juránek. Stejné smlouvy platí i v lokalitě Novosady, kde většina majitelů už má stavební povolení a rozestavěné domy. „Máme zkušenost z devadesátých let, kdy město prodalo pozemky bez smluvního ošetření a dodnes jejich majitelé nezačali stavět a pozemek leží ladem,“ upřesnil důvody Zdeněk Juránek.