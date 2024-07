Sezískanými daty budou pracovat úředníci, kteří připraví podklady pro odstranění nedostatků. „Zdokumentovaných nedostatků a rizik je několik desítek. Nyní musíme vyhodnotit, které dokážeme odstranit operativně a které bude potřeba řešit například s dopravním inspektorátem. Případně, kde půjde o větší stavební úpravy a bude potřeba vypracovat projekt a zařadit záměr do rozpočtu na příští rok. Svou roli bude hrát i finanční náročnost opatření,“ přiblížila další postup starostka Solařová.

Většina případů je podle vedení Znojma poměrně snadno řešitelná. „Jde o drobné nedostatky, jako je například zasahování zeleně do cyklostezky. V některých případech nám auditoři doporučili úpravu značení nebo opravu povrchu, kde se například drolí asfalt a vznikají výmoly,“ přiblížila závěry bezpečnostního auditu starostka Znojma Ivana Solařová.

Zástupce Cyklo klubu Znojmo Čestmír Vala zmínil, že konkrétních připomínek bylo asi osmdesát. „Bohužel, v auditu nejsou zmíněné tři největší problémy ve městě. Mám na mysli napojení cyklostezky u soudu, Pražskou u Pekařství Růžička a stezku u řeky Dyje směrem k Louckému klášteru,“ upozornil Vala.

Podotkl, že cyklostezky a jejich fungování řeší město již dlouhé roky. „Audit je jedna věc, druhá věc je, co s jeho výsledkem město udělá. Některé věci jde vyřešit jednoduše, jako je třeba úprava značení, jiné si vyžádají složitější řešení,“ uvažoval Vala s tím, že na některých místech je zjevné, že osazení značky „stezka pro cyklisty“ nikdo předem nekonzultoval s dopravním inspektorátem.

Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy řešilo Znojmo roku 2019, o nedokonalosti sítě ví ale mnohem déle. Město, které každoročně láká řadu turistů, má podle odborníků nevyhovující systém cyklostezek. Nenavazují na sebe a jsou často přerušované křižovatkami a různými odbočkami z hlavních cest.

Ve zmiňovaném plánu který vznikl před pěti lety, jeho autoři uvedli, že některé úseky nejsou propojeny a cyklista se tak na konci stezky dostane do situace, že nemá jak dále pokračovat v jízdě po zvolené trase. „Na mnoha úsecích chybí i doprovodné značení, které by jej navedlo k dalšímu směru jízdy. Při větších skupinkách cyklistů dochází k tomu, že na konci stezky nemají kde zastavit a tím dochází k nebezpečným situacím. Cyklista se dostává do pozice, ze které v podstatě nemá dle pravidel silničního provozu, jak pokračovat," vyplývá z dokumentu.

Roku 2021 město rozšířilo cyklostezku v Pražské o úsek v Rumunské a Slovenské ulici.

Desatero bezpečného cyklisty dbejte na stav kola a jeho výbavu

vidět a být viděn

jezděte bez alkoholu a drog

nepřeceňujte síly

předvídejte chyby ostatních

jezděte při pravém okraji a za sebou

využívejte cyklostezky, jízdní pruh ypro cyklisty

buďte ohleduplní

dodržujte předpisy

pozo rna mrtvé úhly u řidičů aut Zdroj: BESIP