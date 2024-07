V těchto dnech opatření, kterým město přispěje ke stabilizaci bezpečnostní situace ve Znojmě, představila starostka města Ivana Solařová na sociálních sítích. Jak upřesnila, město vše technicky i legislativně připravovalo delší dobu. „Zaměříme se více na problémové spoluobčany z řad chronických neplatičů pokut a pokud někdo spáchá přestupek, znojemští strážníci mají nově možnost při jeho řešení zkontrolovat v online databázi, zda nemají co do činění s dlužníkem,“ informovala starostka Solařová.

Když strážníci zjistí, že řidič dluží za pokuty z minulosti, budou mít právo mu na místě odebrat registrační značku. „Modul umožní strážníkům okamžité připojení k registru dlužníků přímo na místě. Opatření nám umožní efektivněji vymáhat pokuty a přispěje k vyšší bezpečnosti ve městě. Chceme tím také jasně deklarovat, že pravidla ve Znojmě platí pro všechny,“ doplnila starostka.

Aktuálně tento druh postihu hrozí asi ve dvaceti případech. První takové auto strážníci znehybnili ve čtvrtek 25. července.

Podle ředitele Městské policie Znojmo Milana Kovárníka se tento postih pro nejednoznačný výklad využívá v České republice jen ojediněle. „Ve Znojmě už bylo na čase. Zákon umožňuje z auta, které řídí dlužník nebo je dlužníkem provozovatel, odejmout registrační značky nebo přiložit tzv. botičku, a to až do doby zaplacení celého dluhu,“ informoval Kovárník.

Dodal, že dluhy za mnoho let zpětně dosahují až statisícových částek. Zavedený postup může podle něho být citelný až fatální.

Podle opozičního zastupitele Jakuba Malačky je dobře, že se tento způsob vymáhání dluhů uvádí do praxe. „Ještě je potřeba dořešit, co bude s auty, která opatří strážník botičkou. Neměla by zůstávat ve městě, ale bylo by vhodné je přesunout třeba na sběrný dvůr tak, jak to bývalo dříve při blokovém čištění,“ uvažoval Malačka s tím, že věc může být legislativně složitá.

Podobné opatření zahrnul do deseti bodů, které měly pomoci zlepšit bezpečnostní situaci ve Znojmě. Požadovanou pracovní schůzku zastupitelů starostka města Ivana Solařová odmítla a většinu návrhů označila za nerealistické.

Podle sdělení městské policie na sociálních sítích se odebírání registračních značek a nasazování botiček chronických dlužníkům, kteří páchají přestupky ve Znojmě, připravovalo několik měsíců.