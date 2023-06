Poprvé o půlnoci z pátku na sobotu projedou řidiči po opravené silnici I/53 mezi Znojmem a Lechovicemi. Skončí tím několikaměsíční jízda po objízdných trasách. „Silnici jsme rozšířili, odstranili nepříjemné výškové oblouky, odstranili nájezdy ze silnic třetích tříd a polních cest. Je to zásadní zvýšení bezpečnosti," zmínil v pátek při slavnostním otevření silnice generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

V pátek odpoledne silničáři slavnostně ukončili rekonstrukci úseku silnice I/53 mezi Znojmem a Lechovicemi. Včetně bantické okružní křižovatky. Řidiči se po ní poprvé projedou v noci na sobotu. | Video: Deník/Michal Hrabal

Rekonstrukce tohoto úseku začala loni v dubnu, letos ještě následovala výstavba okružní křižovatky na silnici I/53 a cestě třetí třídy spojující Bantice s Hodonicemi. K té silničáři přistoupili i na požadavek zástupců obcí z okolí. „Stavba okružní křižovatky trvala šedesát dní, je to příklad, že se staví rychle a efektivně," zmínil Mátl.

Objízdná trasa po dobu rekonstrukce vedla i přes Těšetice. „Obyvatelům se od půlnoci uleví. Na druhou stranu úsek ze Znojma do Lechovic výrazně zlepší dopravní bezpečnost i dostupnost. Těšíme se na pokračování stavby od Lechovic až do Pohořelic," uvedl místostarosta Těšetic Zdeněk Nekula.

Starostové okolních obcí si už během uzavírky stěžovali na špatný stav silnic na objízdných trasách, které trpěly pod náporem kamionů. Ředitelství silnic a dálnic se plánuje na stav těchto cest podívat. „Jsme připravení dělat pasporty objízdných cest a případně je opravit," ujistil Mátl.

Na úsek mezi Znojmem a Lechovicemi má navázat zhruba dvacetikilometrová trasa mezi Lechovicemi a Pohořelicemi. V příštím roce tam ale pravděpodobně práce nezačnou, i když má projekt i stavební povolení. „S návazností počítáme, chceme se ale ještě podívat na to, jak rozšířit profil tohoto úseku. V některých místech mezi Lechovicemi a Pohořelicemi by rozhodně rozšíření na dva pruhy v jednom a jeden v opačném směru prospělo bezpečnosti i rychlosti dopravy. To chceme prověřit," řekl ministr dopravy Martin Kupka.

Silničáři považují za klíčové také dokončení obchvatu Znojma. „Tady se stále potýkáme s velkými problémy, ale věřím, že v následujících dvou letech budeme schopní dostavět minimálně sedm set metrů a pokračovat směrem na hraniční přechod s Rakouskem," podotkl Mátl.