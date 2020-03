/FOTO/ Most přes řeku Dyji, který spojuje ulici Koželužskou s ulicí Mlýnskou je otevřený pro auta i pěší.

Most přes Dyji pod znojemskou přehradou už slouží. | Foto: MěÚ Znojmo

„V minulém týdnu řemeslníci položili mostovku a nové zábradlí, poté se uskutečnila bezpečnostní kontrola, na základě které mohl být most ke konci minulého týdne otevřen k předčasnému užívání,“ sdělila mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková. Město do rozsáhlé rekonstrukce investovalo téměř 9,7 milionů korun. Do budoucna chce město investovat i do rozšíření stávající konstrukce mostu. Nyní se pracuje na projektové dokumentaci k lávce pro pěší.