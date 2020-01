Od příštího pondělka se na skály vydají pracovníci specializované firmy. „Odtěžení nestabilních hornin a odstranění vegetace ze skalních ploch zahájí firma, která uspěla ve výběrovém řízení, v polovině ledna 2020, odkdy bude úsek nepřístupný i pro majitele chat s povoleným příjezdem od Lančova přes zříceninu hradu Cornštejn,“ sdělil starosta Bítova Vladimír Kundrát.

Firma chce dělat shoz na čtyřech místech současně. „Od 20.1. do dokončení prací, nejpozději však do 29.2., bude vjezd do těchto míst zakázaný i pro majitele povolení k vjezdu,“ dodal starosta.

Chataře díky zimnímu období omezení příliš netrápí. „Stejně tam touto dobou na zazimovanou chatu nejezdíme,“ řekl jeden z chatařů Daniel Smola.