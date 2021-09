Jako výbuch malé atomovky zapůsobila zpráva opoziční zastupitelky Petry Svedíkové Vávrové (SPD) o hrozícím zániku Znojemské pekárny v centru města. Viní z toho radnici. „Vedení města chce sebrat ‚Znojmákům‘ chléb. Rozhodlo se Znojemskou pekárnu zlikvidovat. Desítky let zásobuje region pečivem, zaměstnává padesát lidí, patří k stabilním podnikům,“ zveřejnila politička o víkendu na sociálních sítích.

Důvodem je podle ní městem požadované zrušení cesty pro zásobování výroby. Ta vede přes městský park, který radnice dlouhodobě obnovuje. „Město dalo pekárně výpověď z nájmu, neb na asfaltce prý hodlá pěstovat stromy a květiny. Pekárna musí část cesty, po které se dováží mouka, přestat užívat do konce září. Celou příjezdovou cestu pak do dvou let. Nebude jak přivézt suroviny ani odvézt hotové výrobky,“ zlobila se Svedíková.

Za absurdní považovala i údajný návrh města na zbourání části nemovitosti, aby nákladní vozy projížděli do továrny z opačné strany, tedy z Kollárovy ulice. „Nikdo nikdy nepovolí zbourání budovy v historickém centru Znojma. Na Kollárově je navíc zákaz vjezdu vozidel nad tři a půl tuny tuny, kvůli hrozbě propadnutí vozovky,“ namítala.

Mezi uživateli facebooku se spustila názorová přestřelka. „Znojemští zastupitelé nekupují znojemské pečivo?“ ohradila se například Věra Jasná.

Na vzhled pekárny narážel zase Jakub Vyskočil. „Fakt je, že barák, cesta ani plot nevypadají moc reprezentativně,“ netajil se obyvatel Znojma.

Podle koaličního zastupitele a šéfa územního plánování Jiřího Kacetla (Pro Znojmo), který je současně historik, se o problému ví desetiletí, jen ho nikdo neřešil. „Stavební povolení na revitalizaci Městského parku včetně zrušení pekárenského záboru se datuje již rokem 2010. Někdejší majitelé s ukončením provozu již počítali, plánovali totiž stavbu nové, moderní výrobny na okraji Znojma,“ reagoval z druhého pólu názorů Kacetl. S tím, že dřívější představitelé radnice politicky výbušný problém tolerovali.

Argumentoval také nemalými peněžními prostředky vloženými do obnovy parku i tím, že manipulační plocha pro průmyslovou výrobu doprostřed zeleně nepatří. Působí podle něj nevzhledně na vstupu do městské památkové rezervace. „Když to chceme nyní začít řešit, je z toho najednou velký povyk,“ divil se Kacetl.

Smířlivější tón k jednání našli představitelé radnice i společnosti PEK Group, jež Znojemskou pekárnu vlastní. Hned na pondělním jednání. „Mám pro všechny pozitivní zprávu, budou rohlíky i zeleň. Našli jsme kompromis v řešení. Cesta zůstane zachována, jen se zúží manipulační prostor na minimum. Tak, aby město mohlo dokončit úpravy parku,“ ocenil dohodu majitel PEK Group Tomáš Vaněk.

I navzdory ústupkům zůstane podle něj zachované zásobování pekárny v komfortním režimu. „Škoda že došlo před jednáním k šumu v informacích,“ zmínil Vaněk.

K tomu se přikláněl starosta Znojma Jakub Malačka (nezávislý). „Nikdy nebylo v plánu provoz pekárny ukončit. Na jaře tohoto roku radní města schválili jednat jen o ukončení parkování zaměstnanců v městském parku, a to do dvou let. Zásobování naopak odhlasovali zachovat,“ upozornil Malačka. Pokud to podle něj památkáři dovolí, dojde jen k demolici jedné zdi.

Petra Vávrová Svedíková zveřejnila kauzu jen týden před volbami do parlamentu, v nichž kandiduje za SPD. Přestože se podle politologa Jaromíra Příkazského může jednat o lehké zviditelnění, Znojemská pekárna může politicky zabodovat u voličů hlavně za rok. „Paní Svedíková kandiduje nyní na třetím místě, účast v parlamentu má tedy téměř jistou. Velmi silné lokální téma Znojemské pekárny může mít, ale už spojitost s kampaní v komunálních volbách v příštím roce,“ zvažoval Příkazský.