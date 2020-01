Nebe ozářené světlicemi, třesk petard, to vše často podkreslené hudbou. Několikaminutová show za desítky tisíc korun. Z obecní kasy. Městské ohňostroje jsou na Silvestra i na Nový rok na jihu Moravy stále oblíbenou atrakcí, na kterou přichází na přelomu roku tisíce lidí.

Silvestrovská obloha v Blansku. | Foto: Petr Novotný

Mají však také řadu kritiků. Co takhle nakoupit raději nové lavičky nebo cokoliv užitečnějšího! Za takovou blbost jsou to peníze do vzduchu, bez ohledu na smrad a kravál. Hodoníne, vezmi to, prosím, konečně za jiný konec,“ okomentovala tamní novoroční ohňostroj jedna z místních Kamila Stříbrná.