První kolo senátních voleb na Znojemsku vyhrál starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina. V regionu jej volilo přes třicet procent voličů. Druhé místo patří starostovi Znojma Janu Groisovi s 25,7 procenty. Třetí příčku bez postupu má lékař Martin Pavlík. Volilo jej dvacet procent lidí. Outsiderem voleb je pak Vladimír Železný. Nedostal se ani přes tři procenta.

Vladimír Železný. | Foto: osobní archiv

Starosta Třetina je s aktuálním výsledkem spokojený. „Děkuji všem lidem, kteří k volbám přišli. Děkuji za to, že vyjádřili svůj názor. Oceňuji fakt, že v mém případě se spojilo šest stran, které daly najevo, že spojovat se má smysl. Pro mne je to velmi zavazující a této podpory si velmi vážím. Byl bych rád, kdyby voliči přišli i do druhého kola voleb,“ řekl Deníku Třetina.