Devětačtyřicetiletý ředitel znojemské nemocnice Martin Pavlík bude jedním z kandidátů, kteří budou letos na podzim usilovat o post senátora za znojemský volební obvod. Lékař, který se na Znojemsku objevil teprve loni v listopadu, se tak připojuje ke starostovi Moravského Krumlova Tomášovi Třetinovi (TOP 09), poslanci Pavlovi Kováčikovi (KSČM), Vladimírovi Železnému (Trikolora) a Růženě Šalomonové (SPD). Ti všichni už svoji kandidaturu potvrdili. Zvažuje ji také starosta Znojma Jan Grois (ČSSD). Zda bude kandidovat za svoji mateřskou stranu není v tuto chvíli jasné.

Vyslání svého kandidáta v podobě ředitele Nemocnice Znojmo do boje o Senát potvrdil znojemský poslanec David Štopla (ANO). „Je to pravda. Pana doktora Pavlíka jsme před časem s touto nabídkou oslovili. Vzal si čas na rozmyšlenou a kandidaturu za naše hnutí nakonec přijal,“ uvedl Štolpa.

Starosta Znojma dlouhodobě Deníku svůj zájem usilovat o křeslo senátora odmítá potvrdit. „Kandidaturu zvažuji, definitivní rozhodnutí padne příští měsíc,“ reagoval Grois, který v květnu dosáhl zákonné podmínky minimálního věku pro volbu do Senátu, tedy čtyřiceti let.

Politolog Miloš Gregor si myslí, že pokud do senátních voleb půjde, má právě sociálnědemokratický starosta Znojma velkou šanci na úspěch. „Je známý tím, že se dlouhodobě snaží komunikovat se svými voliči. Vede permanentní kampaň a navíc je to starosta. Pro většinu voličů je v tomto volebním obvodu známý. Pokud se rozhodne kandidovat, bude to velký vyzyvatel pro ostatní kandidáty,“ řekl Deníku Rovnost Gregor.

Tomáš Třetina se podle odborníka na politiku bude snažit oslovit mimoznojemské voliče. „Bude zastupovat menší obce. Ale může se potýkat s faktem, že není příliš známý ve Znojmě a může se u něj projevit efekt takzvaného sousedského kandidáta. Může mít sice vysokou podporu v Krumlově a v okolních obcích, kde je například známý svým bojem třeba za Slovanskou epopej, ale ve Znojmě je to spíše okrajový politik, kterého znojemští voliči nemusí příliš vnímat,“ analyzoval šance Třetiny Gregor.

K volbám chodí pravidelně například Znojmák Ivan Andel. „Jsem pravicový volič. Ale z toho, co se v této chvíli nabízí si nedokážu vybrat. Chybí mi silná pravicová známá regionální osobnost. Nakonec asi budu volit menší zlo,“ svěřil se muž.

Kdysi slavný exšéf soukromé televize Vladimír Železný také nemá podle politologa Gregora výraznou naději na úspěch. „Do politiky se snaží vracet opakovaně. Jenže u něj platí sešel z očí, sešel z mysli, což mu v minulosti voliči dali jasně najevo,“ konstatoval politolog.

To naopak neplatí pro ředitele znojemské nemocnice Martina Pavlíka. „Tento muž sice na Znojemsku není příliš známý, ale kandiduje za hnutí ANO, které je populární a známé. Dá se předpokládat, že právě díky tomu se mu podaří nějaký lepší bod získat,“ naznačil Gregor.

Komunistického poslance obyvatelé regionu příliš neznají. Vnímají jej spíše jen jako „toho komunistu z televizní obrazovky.“ Komunisté bývali v minulosti na Znojemsku úspěšní díky bývalé senátorce a pedagožce Martě Bayerové. „To ovšem neplatí o poslanci Kováčikovi. S regionem nemá nic společného. Jde o výrazně polarizující osobnost, která by v případném druhém kole voleb neměla větší úspěch. Znojemsko je sice levicové, ale komunisté jsou navíc krajní levicí a pro řadu voličů je to nepřekonatelná alternativa. Zásadní tedy bude, jak se rozhodne starosta Znojma Jan Grois,“ nastínil Gregor.

Zatím jedinou ženou mezi kandidáty je bývalá šéfka školských odborů na Znojemsku Růžena Šalomonová, která bude kandidovat za SPD Tomia Okamury. „Voliči by v jejím případě mohli brát v potaz ženský element, ale zpravidla to nebývají voliči, kteří by zvažovali volbu SPD. Je to, podobně jako pan Kováčik, reprezentantka krajního politického pólu, kandidátka která nebude přijatelná pro větší skupinu lidí. Pokud by se jí podařilo dostat do druhého kola volby do Senátu, což nepředpokládám, myslím si, že by v něm měla problém získat podporu někoho jiného, než jsou skalní voliči SPD,“ dodal politolog Gregor.

Dosluhující senátor Pavel Štohl, nezávislý kandidát, který do předchozích senátních voleb šel za sociální demokracii již před časem oznámil, že mandát obhajovat nebude.