Na upravené ploše po zbouraném hotelu Dukla objekt na náměstí Republiky nechali postavit představitelé města za zhruba pět milionů korun a pronajali jej. „S dětmi tam chodíme moc rádi, mají výbornou kávu. Je to v centru města v příjemném prostředí. Na ploše po zbouraném hotelu by ale podle mě mohlo být víc herních prvků pro děti. Využití tamního prostoru má ještě rezervy,“ řekla Deníku Rovnost jedna z místních maminek Anna Prokopová.

Podle majitelky zmíněných kaváren Radky Smíškové v nich sází na výběrovou kávu s precizní přípravou. A také na vlastní čerstvé produkty vyrobené z regionálních potravin. „Pečeme vlastní čerstvé vafle a cukroví. Nepoužíváme polotovary. V nabídce máme i řemeslnou zmrzlinu z Lipůvky. Druhou kavárnu jsme otevřeli, protože nám přes léto hosté utíkali na zahrádky. Venkovní posezení v kavárně poblíž radnice nemáme,“ uvedla.

S nezvyklým nápadem uspěli provozovatelé Kavárny Mochomůrka v Žižkově ulici ve Vyškově. Součástí je dětské centrum. Zatímco si tedy zákazníci vychutnávají kávu v první části podniku, jejich děti se baví v prostoru s hračkami, zapuštěným bazénem s kuličkami, skluzavkou, odrážedly, houpacími koníky nebo si zkouší stolek pro malé kutily. „Obsluha je velmi milá a hračky se udržují v čistotě. Nemít i jiné povinnosti, jsme tam každý den,“ hodnotila třeba Karolína Chrastinová.

Nejen za dobrou kávou chodívá do Kafárny neboli do Fiesta Kafe v Hodoníně Josef Polášek. „Pro mne je to jednoznačná volba. Před několika měsíci tady navíc začali připravovat pravé anglické snídaně. Především je tady solidní personál a troufnu si říct, že jedna z nejlepších a nejkvalitnějších káv v Hodoníně,“ myslí si.

Unikátní bar ve sklepení barokního paláce z poloviny osmnáctého století láká do Brna návštěvníky napříč republikou. Několik podzemních místností s tlumeným osvětlením tvoří z oblíbeného baru Slast nezvyklý zážitek. „Originální je určitě spojení propracovaných autorských koktejlů a vysoce kvalitních tabáků do vodních dýmek. Za pěkného letního počasí je pak fajn posedět na zahrádce přímo na Zelném trhu,“ přiblížil mluvčí podniku Michael Lapčík.

Snídani klidně i v pět hodin odpoledne si zase mohou dopřát hosté v brněnské kavárně Kafe v rozkladu. Na medové ovesné kaši s oříšky nebo vajíčkách na mnoho způsobů si zákazníci pochutnají po celý den. Nechybí široká nabídka kávy a ostatních nápojů. „Zlákala nás sladká tečka v podobě trhance s mákem a švestkovou omáčkou, dlouho jsem něco tak dobrého nejedla. Porce byla obrovská, pro dva lidi napůl ideální,“ pochvalovala si podnik třeba Tereza Černochová.