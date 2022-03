Spěchá, aby kyjevský kotlet s bramborovým pyré a zeleným salátem či verenyky plněné zelím podávané se zakysanou smetanou a škvarky měly ty správné chutě. Návštěvníci o víkendu okusí i jeho holubce se zakysanou smetanou, k pivu zakousnou čebureky. Jako dezert si mohou dát kyjevský dort. „Osobně mám nejraději boršč. Čebureky jsou takové ukrajinské street food, připomínající langoše, jsou plněné různou směsí. Klasikou je kotlet, kterým na Ukrajině nazýváme maso smažené v trojobalu, v podstatě řízek. V tomto případě kuřecí plněný máslovou nádivkou,“ dělá chutě Senynec.

Rozdíl mezi českou a ukrajinskou kuchyní je podle něj v tom, že Ukrajinci jedí méně masa. Tamní pravoslavná víra nařizuje více než dvě stě dnů v roce půst, to je důvod větší spotřeby rostlinných produktů. „Ukrajinci také více vaří z vlastních domácích produktů. Skoro každý tam chová svoji krávu nebo kozu, smetanu si vyrábí sami doma. Na talířích jsou často vidět brambory či zelí, ale to v syrovém stavu, nikoliv třeba kysané, jak je v oblibě tady,“ vybavuje si Senynec.

Chuťový výlet do kuchyně válkou sužovaných Ukrajinců si nenechá ujít například Marek Kobliha. „Skvělý nápad. Jsme s přítelkyní gurmáni. Předpokládám, že si na tohle originální menu zajdeme,“ plánuje muž.

Peníze, které za jídlo zaplatí, pošlou provozovatelé restaurace na účet Člověka v tísni na podporu bránících se Ukrajinců. „Připojili jsme se k celostátní akci pivovarníků. Na charitativní účet na pomoc Ukrajině pošleme ale nejen výtěžek z tržeb za pivo, ale i ukrajinskou vodku a také ukrajinské jídlo,“ ujistil Miroslav Harašta, ředitel Znojemského městského pivovaru, který restauraci provozuje. Částku doplní i tržbami z dalších zařízení, znojemské HoZpody U Brány a bistra na náměstí.

První vzorky ukrajinského menu už Harašta ochutnal. „Když jsme jídla vybírali, dávali jsme důraz na to, aby byla přísně ukrajinská a nezamíchal se do nich ruský vliv. Sestavili jsme zajímavý průřez tamní kuchyní a myslím, že hosté se mají na co těšit. Můžeme si jen přát, aby naše podpora Ukrajincům pomohla,“ poznamenává s obavami Miroslav Harašta.