Ozdobou vesnice je i Zámek Břežany, který využívají obyvatelé domova se zvláštním postižením, přilehlý park i obyvatelé k vycházkám. V obci probíhá v současné době rozsáhlá rodinná výstavba. Místní ale trápí neutěšený stav krajské komunikace a vzhled budov základní a mateřské školy, obecního úřadu a zdravotního střediska. Starostkou obce je už druhé volební období Jana Surovcová.

Co aktuálně se děje v obci?

Už druhým rokem připravujeme parcely pro rodinnou výstavbu na pozemcích, které se nám podařilo získat od státního pozemkového fondu. Na dvaadvaceti parcelách už se staví, někteří mají dokonce po kolaudaci. V druhé etapě připravíme dalších 9 parcel. Máme k nim už přivedený plyn a část kanalizace. Dokončení záleží na tom, kdy se nám podaří do obecní pokladny našetřit potřebných 10 milionů korun, úvěr si tentokrát brát nebudeme. Do výstavby první etapy jsme vložili 22 milionů korun, peníze se vrátili z prodeje pozemků.

Je o bydlení v Břežanech zájem?

Zájem je obrovský. Už jsme se se zastupiteli dohodli, že budeme v územním plánu hledat další lokality k výstavbě. Případně začneme jednat s vlastníky soukromých pozemků o odkupu. Chceme v obci udržet především mladé místní lidi, někteří už dřív odešli za bydlením do okolí.

Základní informace:



Břežany leží sedm kilometrů severozápadně od Hrušovan nad Jevišovkou. Ve obci žije přes osm set lidí. V psaných pramenech se tvrz a obec objevují od roku 1222. Na místě někdejší tvrze vystavěli od roku 1692 Lichtenštejnové zámek, který později vlastnili Lobkovicoé a po roce 1926 Kongregace sester sv. Hedviky, která na zámku zřídila ústav pro mentálně postižené dívky. Sociální ústav působí na zámku dosud.

Zmínila jste se o vybudování autobusové zastávky u školy, v čem je problém?

Problém je v bezpečnosti. Ze stávající zastávky musí školáci jít značný kus cesty po hlavní silnici. Bez chodníků a prochází i zatáčkou. Silnici musí přejít i na druhou stranu. Proto chceme vybudovat zastávky přímo u školy. Využijí ji i senioři. Podali jsme už žádost o dotaci a do září by mělo být hotovo. Kalkulovaný rozpočet je zhruba 1,1, milionů korun.

Pustili jste se do rekonstrukce videoklubu, o co se jedná?

Videoklub vedle sportovní haly chceme využívat například k rodinným oslavám, vítání občánků i zasedání zastupitelstva. V rozpočtu jsme si na opravu vyčlenili zhruba dva a půl milionu korun. Zažádali jsme i o dotaci na ministerstvu pro místní rozvoj, ale videoklub letos opravíme i pokud s žádostí neuspějeme. Je to jediné místo pro setkávání lidí v obci. Připravujeme zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovitele. Původní stav prostor má za sebou už téměř čtyřicet let. Je to ale jediné místo pro společenské akce v obci.

Co vás v obci trápí, co se nedaří?

Trápí nás neutěšený stav obecních budov. Kromě budovy úřadu, na které je potřeba opravit střechu za zhruba 600 až 700 tisíc korun, se jedná i o budovy základní a mateřské školy. Na ty měly být do konce roku hotové projekty na zateplení a fasády. Realizaci bychom uskutečnili v příštím roce. Počítáme s dotacemi, protože opravy budou stát kolem 18 milionů korun.

Elektroinstalaci potřebujeme opravit i v budově zdravotního střediska, kam dojíždí dvakrát týdně praktická lékařka. Také tam je potřeba zateplení a nová fasáda.

Do budoucna bychom chtěli opravit tělocvičnu, včetně podlahy.

Je naděje na opravu hlavního průtahu obcí? Silnice není v dobrém stavu.

Špatný stav krajských silnic nás trápí už roky. Správa a údržba silnic má už vypracovaný investiční záměr, ale už druhý rok urgujeme o zařazení do realizačních plánů. Potřebovali bychom rekonstrukci průtahů na Litobratřice a Pravice spojit i s opravou kanalizace, vybudovali bychom parkovací místa podél silnic. Součástí plánu je i kruhová křižovatka v centru obce. Je to ale běh na dlouhou trať, k získání stavebního povolení může uběhnout i pět let kvůli administrativním procesům.

Na co jste v Břežanech naopak pyšní?

Jednoznačně na dodržování tradic a zvyků. Velmi dobře tu fungují spolky, které pořádají akce pro lidi. Pak je to zámek s parkem, který využívá i veřejnost. Sestry z kongregace sv. Hedviky, které tam pečují o klienty velmi dobře spolupracují s obcí . Například na jejich hospodářská zvířata se tam chodí dívat školy i rodiče s dětmi.

Zajímavosti v okolí:



Nedaleko od obce podél železniční trati z Hrušovan nad Jevišovkou stojí od roku 2005 pět větrných elektráren, největší postavený počet na Znojemsku na jednom místě. Stožáry jsou vysoké čtyřiasedmdesát metrů, rotor každé z elektráren má průměr dvaapadesát metrů. Podle provozovatelů mohou elektrárny ročně vyrobit 6,2 milion kilowatthodin elektřiny.