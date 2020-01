V úvodu to vypadalo na jasnou záležitost, utkání ale chytlo náboj a k překvapení příliš nescházelo. Brno si v domácí hale v Maloměřicích brzy po začátku vypracovalo slušný náskok a vypadalo to, že si dojde pro bezproblémovou výhru. Modří Sloni však nesložili zbraně, trpělivě dotahovali a v jednu chvíli ztráceli jen o koš.

To bylo však z jejich strany vše, Brňané nakonec náskok uhájili a slaví šestý triumf sezony. „Druhý poločas byl hodně vyrovnaný. Naštěstí jsme v závěru zabrali. Soupeř ale hrál dobře na rozdíl od prvního letošního utkání, kdy mu chybělo několik opor,“ připomněla brněnská korfbalistka Eliška Zieglerová, která se s osmi trefami stala nejlepší střelkyní zápasu.

Korfbal klub se tradičně opřel o něžnější část týmu, jeho korfbalistky zaznamenaly sedmnáct z jedenadvaceti tref. „Soustředili jsme se na Lenku Faltýnkovou, která má dobrou střelu, ale napadalo to Elišce. Na soupeřovy holky jsme se sice chystali, moc platné nám to nebylo. Donášky jsme si jakž takž pohlídali, ale padaly jim střely z větší dálky. I tak jsme odehráli podařený zápas, Brno jsme potrápili. S prvním vzájemným zápasem se to nedá srovnat,“ vykládal znojemský hrající kouč Jiří Podzemský.

Brňané nezářili, přesto se před čtvrtečním odjezdem na Europa Shield naladili na vítězný mód. V papírově slabší skupině postupně narazí na polskou Wroclaw, která nastupuje v první české lize, turecký klub Kocaeli a na závěr změří síly s domácím celkem Adler Rauxel z Německa. „Doufáme, že tam něco uhrajeme. Snad se ze skupiny dostaneme do horní části tabulky,“ vyhlížela Zieglerová evropský turnaj.

Brno, KK - Modří Sloni YMCA Znojmo 21:18

Poločas: 12:8. Rozhodčí: Martin Uherka, Martin Dušek. Nejlepší střelci: Zieglerová Eliška 8, Drábková Dominika 4, Faltýnková Lenka 3 - Nguyen Patrik 5, Podzemský Jiří 4, Mostbeková Monika 3.

Tabulka po 10. kole:

1. Brno, KK 8 6 0 2 192:146 12

2. Prostějov, SK RG 7 5 0 2 169:130 10

3. České Budějovice, KCC Sokol 7 3 0 4 146:140 6

4. Modří Sloni YMCA Znojmo 7 2 0 5 131:164 4

5. SK Plhov Náchod 7 2 0 5 121:179 4

Autor: JAN PAŘÍK