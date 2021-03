Leželi jen pár metrů od sebe. Matka a syn před několika týdny bojovali o život s těžkou formou nemoci Covid-19 ve Fakultní nemocnici Brno. Úspěšně. Oba se podle mluvčí zařízení Veroniky Plaché uzdravili. Na jejich místo však vzápětí nastoupili další. A poté další. Situace se i přes klesající čísla nově nakažených nelepší ani v posledních dnech. Právě naopak. Téměř devadesát procent jednotek intenzivní péče v kraji je obsazených. A na lůžka lehávají stále mladší a mladší ročníky.

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška je pětina pacientů na jednotkách intenzivní péče s covidem mladší šedesáti let a desetina mladší padesáti let. „Údaje sedí. Máme tady i třicetileté a čtyřicetileté pacienty,“ uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá. Průměrý věk pacientů na tamních JIPkách činí třiašedesát let.

Největší zdravotnické zařízení na jihu Moravy má na jipkách obsazených třiapadesát lůžek. Ještě minulý týden se jejich počet pohyboval kolem čtyřiačtyřiceti. „Jsme opravdu na hraně. Snažíme se tvořit rezervy, ale je to složité. Počty lidí na standardních lůžkách ale klesají. Doufáme, přestanou generovat tolik pacientů s potřebou akutní péče,“ doplnila Plachá.

V neméně složitém postavení se nachází i druhá brněnská fakultní nemocnice, kde je posledních deset volných jipových lůžek pro covid pozitivní pacienty. „Na hraně s JIP lůžky jsem už dva týdny a situace se výrazně nelepší. Problémem jsou i post covid pacienti, tedy ti, kteří již nejsou pozitivní, ale jejichž stav je stále velmi vážný,“ upřesnila mluvčí Fakultní nemocnice u svaté Anny Dana Lipovská.

Svatoanenští lékaři rovněž evidují nárůst pacientů mladších padesáti let. K pondělku 22. března jich v tamním zařízení leželo šestnáct, z toho šest bylo ve vážném stavu. Věkový průměr pacientů na svatoanenských jednotkách intenzivní péče je jedenapadesát let. „Dokonce jsme měli i několik třicátníků, kteří skončili na umělé plicní ventilaci. Aktuálně má nejmladší hospitalizovaný covid pozitivní pacient osmadvacet let,“ doplnila Lipovská.

Padající denní přírůstky covid pozitivních lidí neusnadňují život ani lékařům a sestrám v okresních nemocnicích. „Myslím, že naše jednotky intenzivní péče jsou na tom nejhůře od začátku pandemie,“ sdělila mluvčí znojemské nemocnice Petra Veselá.

VĚK NA JIP V KRAJI

- FN Brno: 62,9 let

- FNUSA: 51,3 let

- Nemocnice Milosrdných bratří: 47,2 let

- Nemocnice Vyškov: 67,8 let

- Nemocnice Břeclav: 51,9 let

- Nemocnice TGM Hodonín: 70 let

- Nemocnice Znojmo: 64,5 let

- Nemocnice Kyjov: 51,2 let