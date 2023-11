Lidé se na oblíbenou zimní zábavu těší. Do Znojma za ní míří i rodiny z okolí. „Bruslení mají děti rády a naučily se stát na bruslích právě na kluzišti na Horním náměstí. Ale je to jiný pohyb, než na ledové ploše a rádi bychom zkusili s celou rodinou i skutečný led. Snad se nám to podaří,“ uvažovala například Klára Cahová.

Kdy otevře kluziště v Sokolské, není zatím jasné. Po dvou letech kompletní rekonstrukce nedopadl dobře zkušební provoz. „Zkušební testy na venkovním kluzišti jsme zahájili teprve před krátkou dobou, až když nám to dovolily klimatické podmínky. Bohužel se objevila závada, která způsobuje nedostatečné chlazení na několika místech ledové plochy. Závadu řešíme se zhotovitelem a snažíme se zajistit, aby ji co nejrychleji odstranil,“ sdělil mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík.

Termín zprovoznění kluziště radnice upřesní. „Naší snahou je uvést kluziště do provozu co nejdříve. Výši vstupného sdělíme, jakmile budeme znát termín otevření,“ ujistil Kovařík.