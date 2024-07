Rekonstrukce školní budovy v Jevišovicích je v plném proudu. Dočká se kompletní opravy, nové kuchyně i kuchyňského vybavení. Vnitřní část oprav by měla být hotová do konce prázdnin a připravená na zástupy školáků.

Budova Komenia je stará už více než sto let, kompletní rekonstrukce tak bude provedená od základů. „Opravujeme vše od podlah, jsou potřeba nové elektrorozvody, voda i kanalizace. Natáhnou se nové omítky a zrekonstruuje se i sociální zařízení. Nová bude i kuchyně, s novým vybavením za sedm milionů korun,“ vyjmenoval starosta Jevišovic Pavel Málek.

Část oprav pokryje získaná dotace. Na školu v novém kabátě se mohou žáci těšit hned na začátku školního roku. „Získali jsme dotaci z ministerstva pro místní rozvoj ve výši sedmdesáti procent, maximálně však ve výši deset milionů. Interiér by měl být hotový do konce prázdnin, venkovní úpravy jako je například zateplení kuchyně by mělo být do třicátého října,“ dodal.

V Komeniu, kde sídlí škola a školka, funguje také divadelní sál. Město a různé spolky ho využívají pro pořádání kulturních a společenských akcí.

Z kinosálu kulturní centrum

Rekonstrukce by se měl brzy dočkat i bývalý kinosál v Moravském Krumlově. Bude z něj moderní kulturní centrum s divadelním sálem. Prozatím je opravená a zateplená fasáda, opravená tělocvična a nový boční vstup se zázemím. Na opravu tak čeká jeviště a hlediště.

Stejně jako v Jevišovicích s opravami pomůže dotace. „Jsem velice rád, že peníze z ministerstva kultury umožní sál ve městě opravit. Už se těším na první představení krumlovských ochotníků v novém centru,“ uvedl pro Deník před časem krumlovský starosta Tomáš Třetina. Hotovo by mělo být na konci příštího roku.