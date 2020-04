Co tam bude? Sportoviště? Nějaký úřad? Nebo naopak ubytovna pro sociálně slabé či domov důchodců? S určitými obavami sledují další vývoj opuštěné znojemské základny profesionálních hasičů především lidé z bezprostředního okolí . Hasiči už od 7. května 2018 pracují v nové základně v sousedství stanice záchranářů.

Nad dalším osudem pustých objektů se zamýšlí například Lubor Dvořák. „Nejraději bych tam viděl kanceláře nějakého úřadu nebo sportoviště. Co by mi naopak vadilo je nějaké bydlení. V tom případě bych uvítal, kdyby nový vlastník jednu z budov upravil. Má totiž okna přímo do naší zahrady a znamenalo by to pro mne částečnou ztrátu soukromí. S hasiči problém nebyl, ve svých kancelářích, na které mám výhled, byli jen v úřední době,“ řekl Deníku Dvořák.

Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Mikošky jednají hasiči ze zástupci úřadu státu pro majetek o předání objektů. „Ve druhé polovině loňského roku Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje rozhodl o trvalé nepotřebnosti této nemovitosti.Proto jsme začali připravovat převod práva hospodařit s tímto majetkem ve prospěch Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nyní připravujeme převod majetku,“ nastínil Mikoška.

To potvrdil i zástupce majetkového úřadu státu Radek Ležatka. „Jednáme o převzetí stavby. Pokud se tak stane, budovu nejprve ji nabídneme ostatním státním institucím. Pokud nebudou mít zájem, budeme hledat nového vlastníka mimo stát. Situaci budeme vyhodnocovat, nicméně zákon o majetku státu preferuje vypsání transparentního výběrového řízení nebo dražby,“ přiblížil Ležatka.

Přestože vedení znojemské radnice před časem naznačilo, že by mělo zájem o bezúplatný převod, nyní o případném pokusu budovy získat pro vlastní využití nehovoří. „Podle našich informací bude stát vypisovat aukci. S ohledem na současnou situaci není nákup této nemovitosti pro město prioritou,“ konstatovala mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková.

Co by lidi z okolí vyloženě nechtěli, to je ubytovna či podobné zařízení. „Rozhodně bychom tady nechtěli uprchlíky, bezdomovce nebo byty a něco hlučného. Jsme klidná část města a chceme, aby to tak zůstalo. Uvítali bychom například sportovní využití, hřiště pro děti nebo ať to zbourají a udělají parkoviště a garáž,“ zamyslela se žena, která si nepřála zveřejnit své jméno. Redakce ho však zná.

Hasiči, kteří už dva plné roky pracují ve velké, moderní základně mezi Pražskou ulicí a Gránickým údolím v sousedství stanice zdravotnické záchranné služby a také policie, starou budovu už jen udržují a kontrolují. „Provádíme tam pravidelně odečty energií a přes zimu jsme budovy temperovali, aby tam nemrzlo. Zástupci úřadu státu tam udělali prohlídku a nyní čekáme na vlastní předání budov státu,“ řek Deníku Rovnost ředitel znojemského územního odboru hasičů Radek Chromý.

Jak dodal, v nové stanici se jim pracuje dobře. „Podmínky jsou především pro výjezdové kluky se starou základnou nesrovnatelné. Obrovský rozdíl je v garážích. Ty staré byly dlouhodobě naprosto nevyhovující,“ naznačil Chromý.

Rozdíl ve fungování v novém prostředí hasiči silně poznávají právě nyní v období koronaviru. „Jedeme nyní trochu jiným způsobem. Na rozdíl od běžného režimu, kdy se pracuje na tři směny, dnes fungujeme na čtyři směny a v minimálních stavech. Chlapi z jednotlivých směn se vůbec nepotkávají, mají také povinnost omezit osobní kontakty i ve volnu. Stanice je zavřená pro veškeré návštěvy. Já se svým zástupcem Petrem Macákem se střídáme po dni. Také se nesmíme potkávat. Dodržujeme minimální kontakt i na stanici s klukama,“ přiblížil režimová opatření v souvislosti s koronavirem ředitel Chromý.

Jak dodal, aktuálně jsou všichni znojemští profesionální hasiči zdraví.