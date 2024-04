Lepší než kino. Čapí rodinu v přímém přenosu nebo ze záznamu mohou sledovat lidé z Hevlína na Znojemsku. A díky platformě YouTube i kdekoli jinde. Zájemci se navíc mohou zapojit do sčítání čápů. Kromě bílých mapují ornitologové letos i čápy černé.

Prvních deset dní s čápy v Hevlíně. | Video: se souhlasem Obce Hevlín

Kamera nad čapím hnízdem je letošní novinka. „Řekli jsme si, že když u nás čápy máme, proč toho nevyužít. A dokonce se nám podařilo zachytit přílet,“ prozradil starosta Hevlína Lubomír Hort.

Lidé tak mohou sledovat přílet čapího páru, postupné zabydlování a opravu hnízda. Video, které je na YouTube k vidění, zachycuje prvních deset dnů.

Sčítání čápů

Česká společnost ornitologická sleduje hnízdění čápů bílých v programu Čapí hnízda od roku 2014. Program se stal mezi lidmi oblíbeným. „Rozhodli jsme se pozorovat a sčítat čápy bílé systematicky a každoročně. Česko patří mezi jednu z mála zemí, kde takto detailně za pomoci mnoha dobrovolníků z celého státu sledujeme dění na hnízdech čápů bílých. Získáváme tak důležité informace o úspěšnosti hnízdních sezón,“ sdělila Gabriela Dobruská, která v ČSO koordinuje program Čapí hnízda.

Ornitologové věří, že i v letošním „jubilejním“ roce lidé zařadí pozorování čápů do svých výletů a pomohou tak monitorovat průběh hnízdění. „Sledujte hnízda ve svém okolí a svá pozorování zadejte na www.birdlife.cz/capi. I když tam čápa neuvidíte, najděte hnízdo na mapě a vyberte informaci o tom, že čáp nebyl nepozorován. Jen tak budeme vědět, že hnízdo bylo kontrolováno a čáp na něm ještě nebyl,“ doplnila Dobruská.

Obsazené hnízdo se na mapě na webu www.birdlife.cz/capi zbarví do modra. Sami lidé do mapy přidávají poznatky o tom, kdy čápa zahlédli, zda už má u sebe i druhého do páru a v neposlední řadě sdílejí informace o tom, zda se jim podařilo vyvést mladé. Na web lze nahrávat i fotografie zachycených čápů.

FOTO: Čapí hnízdo v Čejkovicích. Zázemí pro přílet ptačího páru je připravené

Čím více hnízd se podaří zkontrolovat, tím přesnější údaje o příletu čápů ornitologové získají. Jak dopadlo loňské sčítání, si můžete přečíst v odkaze TADY.

Do hledáčku ornitologů se letos dostává i čáp černý. „Zatímco bílému ruch v těsném okolí hnízda nevadí, čáp černý je na něj citlivý a dává přednost tichu a klidu lesů. Rušení v blízkosti hnízda může zmařit celé hnízdění,” upozornila Dobruská.