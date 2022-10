Nevšední pojetí kavárny a cukrárny vystřelilo Znojmo na přední příčky gastro mapy. „Vítězství v soutěži Gourmet jižní Morava nás potěšilo, je to zpětná vazba, že se vyplácí spousta práce a nadšení, které do toho dáváme,“ těší Darinu a Štefana Kováčovi.

Podnik ukrytý ve dvoře domu najdou zájemci podle vůně, v níž se prolíná káva s čerstvě pečenými croissanty, šneky někdy i pizzy a neodolatelná je i vůně teplého kváskového chleba. „Naší hlavní předností je asi spojení více věcí na jednom místě. Proto i ten název půlnapůl. Nechtěli jsme, aby si museli hosté vybírat jestli půjdou do výběrové kavárny, moderní cukrárny nebo řemeslné pekárny. Všemu se u nás věnujeme se stejným důrazem,“ zamýšlí se manželé.

Přes otevřenou kuchyň i bar hosté pozorují práci kuchařů. „Pečivo a zákusky připravujeme průběžně během dne, spousta věcí se někdy i vyprodává ještě v troubě. Často ani nestíháme přeskládat do vitríny a je to pryč,“ smějí se Darina a Štefan.

Cukrárna a kavárna je základ jejich podniku, ale baví je prý dělat mnohem víc. Nuda tak hosty v nabídce jídelníčku nečeká. Nejvíc prý milují pistáciové šneky z croissantového těsta. „Dokončujeme je jako poslední a jako první se vyprodávají. My milujeme čistě máslové croissanty, na kterých je nejvíce vidět struktura laminovaného těsta, ale i případné chyby při jeho přípravě. Domácí kváskový chléb z našeho kvasu nejen prodáváme, ale také používáme na sendviče,“ doplňuje Darina.

Láska k jídlu a společné vaření svedly oba dohromady už na gastro studiích ve Velké Británii. „Na kolejích jsme často vařili a pekli pro spolubydlící a kamarády. Je to možná klišé, ale byla to opravdu láska na první pohled a společná láska k jídlu z toho udělala lásku na celý život,“ nepochybují dnes šestadvacetiletí manželé.

Do riskantního podniku se rozhodli jít v době koronaviru, kdy řada jiných provozoven bojovala o přežití. Namísto plánovaného cestování a sbírání zkušeností. „Nechtěli jsme trávit čas jen provizorními brigádami a čekat jak dlouho to bude trvat. Kavárna se rozjela rychleji, než jsme čekali, jen máme od té doby pocit že furt nestíháme. Po roce jsme pořád v začátcích a do budoucna máme spoustu plánů, pořád je co zlepšovat,“ tvrdí provozovatelé.

Darina se narodila a vyrůstala v Česku má však vietnamské kořeny. Asijské chutě a techniky se do kuchyně Půl na půl prolínají také díky jejich vietnamskému kamarádovi. Právě teď mohou zájemci ochutnávat například speciálně připravovanou vietnamskou kávu Phin filtr a o víkendu třeba pečené domácí bagety Bahn Mi.

Neobvyklé pro kavárnu je pečení vlastního chleba, ten si zájemci mohou odnést i domů. „Příprava kvasového pečiva začala jako hobby a odreagování při práci v zahraničí. Čím více jsme se chlebu věnovali, tím více nás fascinoval celý proces přípravy. Možná je to trochu neobvyklé pro kavárnu, nesnažíme se ale zapadnout do škatulky klasické kavárny nebo cukrárny. Teď už pomalu začínáme připravovat Pasta Madre na vánoční panettone (tradiční italská bábovka, pozn. red.),“ naznačuje plány Štefan. V budoucnu se hosté dočkají i posezení na nové zahradě.

Gastro scéna se podle manželů Kováčových za posledních pár let v Česku hodně posunula dopředu. Co ale chybí jsou lidé, kteří by chtěli v oboru pracovat, zůstat a rozvíjet se v něm. „Myslíme, že pro zlepšení situace by bylo potřeba vytvořit férové pracovní prostředí pro zaměstnance. Aby lidé, které to baví měli motivaci zůstat a rozvíjet se. Pro mnohé podniky je náročné férově zaplatit zaměstnance a práce v gastru je pro mnohé pouze brigáda při studiu. V porovnání například s Francii nebo Holandskem je v Česku práce v gastru brána spíše jako podřadná. Málo kdo jde studovat obor kuchař-čísník a je na to opravdu hrdý, a to je podle nás strašná škoda,“ míní Darina a Štefan Kováčovi.

Na inspekci do Půl na půl zavítal před rokem i Lukáš Hejlík známý svoji Gastro mapou. „Byli jsme fakt nadšení. Především z toho, jak majitelé získané zkušenosti přetavili do praxe. Chytili trendy za pačesy a zcela očividná je jejich snaha posouvat se dál,“ uvedl v hodnocení Lukáš Hejlík.