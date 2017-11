Část nákupu nakrmí lidi, kteří se ocitli v nouzi. V sobotu začne sbírka potravin

Jižní Morava – Lidé bez domova, matky s dětmi v nouzi nebo rodiny, které na čas ztratí důležitý příjem. Ti všichni překlenou těžké období díky věcem, které darují lidé do potravinové sbírky. „Stává se, že dlouhodobě onemocní živitel rodiny, matka je na mateřské a rodina se ocitne takřka bez příjmů. Obvykle do měsíce si vyřídí sociální dávky, ale než se tak stane, pomáháme jim po celou dobu darovanými potravinami,“ přiblížila jeden z mnoha příběhů Ludmila Malá z hodonínské charity.

Potravinová sbírka, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Stejně jako její kolegové z Břeclavi a Hodonína se stará o to, aby vybrané potraviny doputovaly k správným příjemcům. „Bývá to člověk, se kterým řešíme konkrétní situaci nebo ten, na kterého nás upozorní jeho okolí. Jsme schopni v neodkladné situaci poskytnout i okamžitou pomoc,“ sdělil Ludvík Mihola, který koordinuje sbírku ve Znojmě.

Pro Znojemsko výtěžek sbírky obvykle nestačí a pracovníci charity se obracejí také na potravinovou banku. Tam dodávají produkty také firmy a velké obchodní řetězce.

Lidé, kteří se rozhodnou část svého sobotního nákupu darovat, by měli uvažovat o tom, že potraviny často dostanou lidé, kteří nemají možnost si je složitě připravit. „Ideální je to, co lze okamžitě využít a navíc je trvanlivé. Mám na mysli třeba konzervy, paštiky nebo suchary,“ připomněla hlavní požadavky Alena Káňová z břeclavské charity. Pro Břeclavsko není sobotní sbírka jedinou akcí, na které potraviny pro potřebné shromažďují.

Na druhé straně spousta domácností potravinami plýtvá. „Nerada se přiznávám, ale občas neohlídám, do kdy mám spotřebovat mléčné výrobky. Dětem už se pak prošlé jogurty zdráhám dát. Prostě je vyhodím, ale vím, že je to špatně,“ přiznala třeba Klára Tomášková ze Znojma.

Plýtvání potravinami je výrazný problém, kterým se odborníci u nás začali zabývat po roce 2000. Postupně vznikly různé iniciativy, které na problém upozorňují. Například projekt Zachraňme jídlo poukazuje na vyhazování nevzhledné zeleniny obchodními řetězci. Organizují také setkání s lidmi, kteří se živí vyhozenými potravinami z kontejnerů u supermarketů.

Podle znojemského sociologa Pavla Kovaříka některé studie ukazují, že dárcovství je nakažlivé. „Jsme sociální bytosti, často napodobujeme chování jiných lidí a rádi se přidáme k ostatním. To platí i v případě příspěvků na charit i v případě takzvané uvědomělé spotřeby. Jen prostě v tom druhém případě je takových iniciativ méně," uvažoval Kovařík.

Dodal, že někteří sociologové míní, že přispívání na charitu je svým způsobem kompenzace právě za nadměrnou spotřebu a s tím související tíživé svědomí. „Zkrátka nás zaplaví pocit, že se máme dobře a že bychom se měli rozdělit také s těmi méně šťastnými. V každém případě máme jako lidské bytosti sklony jednat altruisticky," uzavřel Kovařík.

Národní potravinová sbírka 11. listopadu 2017

Kdo se na Znojemsku zapojí:



• Kaufland, Dukelských bojovníků, Znojmo

• Albert, Vídeňská ulice, Znojmo

• Penny, Přímětická, Znojmo

• Rossmann, Kovářská, Znojmo

• Dm markt - Brněnská Znojmo a Chvalovice-Hatě



Co lze darovat:



• potraviny:

konzervy, luštěniny, rýži, olej, sirup, kečup, marmeládu, piškoty, oplatky, trvanlivé uzeniny, dětské přesnídávky



• drogistické zboží:

prací prášek, tekuté mýdlo, pleny, toaletní papír, kapesníky