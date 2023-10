Poliklinika Lesná

Brno

Poliklina Lesná v Brně. Soutěží rekonstruovaný interiér.Zdroj: Vladimír Novotný, Grand Prix ArchitektůRekonstrukce interiéru polikliniky zahrnovala úpravu hlavního vstupu a propojení s dosud oddělenou částí dětských lékařů. Z haly je nově přístupná recepce objektu umístěná do útulné niky vyložené dřevěným obkladem, do kterého je ukrytý průchod do administrativního zázemí. Bylo rozšířeno dětské oddělení, které je průchozí od hlavního vstupu až do původní dětské části. Doplněny byly dvě ordinace, z toho jedna s čekárnou přizpůsobenou dětským pacientům. Poblíž hlavního vstupu je nové zázemí pro matky s dětmi. Přístupnost objektu je zlepšena umístěním druhého výtahu. Navržené materiály interiéru byly zvoleny s respektem k původnímu výtvarnému řešení. O rekonstrukci Deník informoval.