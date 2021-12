Dal lidem sny a ukázal svět. Teď se vydal na svoji nejdelší cestu, z níž se už nevrátí. Ve věku 102 let zemřel legendární cestovatel a spisovatel Miroslav Zikmund. Společně se svým spolužákem z vysoké školy Jiřím Hanzelkou projeli přes stovku zemí. Své stopy zanechal i na Znojemsku.

Cestovatelé z blanenského sdružení Horizont Milan Daněk s přítelkyní Alenou Žákovskou ve společnosti Miroslava Zikmunda. a | Foto: Se souhlasem Milana Daňk

Zprávu potvrdila ve čtvrtek nejdříve Radiožurnálu Zikmundova rodina. Zaskočila i jeho přátele v Prosiměřicích na Znojemsku, kam za nimi jezdil pětadvacet let. „Je to hrozně smutná zpráva, i když se to dalo vzhledem k jeho věku čekat. Poslední dva roky už nepřijímal návštěvy. Zapálíme na jeho počest svíčky u cedule, kterou jsme po něm letos neoficiálně pojmenovali ulici v Prosiměřicích,“ reagoval na ztrátu Jaromír Polák, člen dřívějšího Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda Globe Prosiměřice. Dnes Cesty 2008.