Prodloužit pěstování rajčat lze podle něho jednoduchým trikem i mimo foliovník nebo skleník. „Stačí použít geotextilii a přikrýt na noc choulostivou úrodu. Ochránit tak lze i rajčata pěstovaná v nádobách na balkoně panelového domu. Pokud takto přečkáme následujících několik dní, můžeme si sklizeň prodloužit klidně až do začátku listopadu,“ poukázal Pánek.

Vít Krajča z Práčí na Znojemsku pěstuje ve sklenících rajčata a okurky již od osmdesátých let. Měl i svojí prodejnu se zeleninou před nádražím ve Znojmě, kterou přestal provozovat před čtyřmi lety. Nyní zásobuje výpěstky spíše rodinu a kamarády. Letos sklízel skleníkové okurky ještě v říjnu, na rozdíl od předchozích let, kdy končila sklizeň již začátkem srpna. „Letošní počasí bylo pro úrodu skvělé, nebyla napadená padlím, sviluškami ani mšicemi. Rajčata sklízím do prvních větších mrazů v listopadu, v posledních letech někdy až do začátku prosince. Ve sklenících pěstuji i papriky, melouny, mandarinky, pomeranče a citrony. S pěstováním rajčat máme v rodině zkušenosti, otec dokázal dodávat rajčata i na štědrovečerní stůl,“ upozornil Krajča.

Prudký pokles teplot nepřekvapil ani farmáře Kláru a Adama Drtílkovi, kteří hospodaří na Spěvákově farmě v Hlohovci na Břeclavsku „Vždyť je říjen. S mrazíky jako zemědělci počítáme. Je to koloběh přírody. Pokud chceme mít něco ze zeleniny i přes mrazíky, musíme ji pěstovat ve skleníku,“ řekla Deníku smířeně Klára Drtílková.

Momentálně hlásí Spěvákova farma vyprodáno. „Veškerou zeleninu jsme už prodali. Do jara nemáme zákazníkům co nabídnout. Teď už máme jen pro naši potřebu a chystáme se odpočívat a zazimovat. Jeli jsme na plný plyn od února bez dovolené. Poslední, co nás čeká, je výsadba česneku,“ prozradila farmářka.

Je toho názoru, že se lidé nemají snažit vyzrát nad počasím. „Měli by žít v souladu s přírodou tak, jako naši předkové. Zásobu vitaminů a jídla na zimu u nás děláme přes sezonu a pilně zavařujeme. V zimě si pak můžeme užívat benefitu kvalitní uchované zeleniny místo toho, abychom prodlužovali sezonu. Rajčata, pokud nemají dostatek slunce a rostou pod umělým světlem, stejně nemají takovou chuť a vůni. Vždyť to všichni známe, když přijdeme v zimě do obchodu,“ připomněla Drtílková.

Výrazná změna teplot přišla v noci ze soboty na neděli. Souvisí s příchodem tlakové výše ze západní Evropy a přílivem studeného vzduchu. Zatímco v sobotu ještě atakovala rtuť teploměru pětadvacet stupňů, v neděli se zastavila na poloviční hodnotě. Od pondělí již podle meteorologů postupně přicházejí ranní mrazíky i na jih Moravy. Ve středu má teplota klesnout i k minus dvěma stupňům. „Bude většinou jasno, lokálně se mohou objevit mlhy i mrznoucí, nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty očekáváme mezi jedním a minus dvěma stupni Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr o rychlosti jeden až čtyři metry za sekundu,“ informovala Jitka Kučerová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Letošní září hodnotí meteorologové jako teplotně mimořádně nadnormální a zároveň i srážkově silně podnormální. „Průměrná měsíční teplota vzduchu šestnáct a půl stupně Celsia byla o tři a půl stupně vyšší než normál z let 1991 až 2020. Měsíční úhrn srážek osmnáct milimetrů představuje třicet procent normálu za stejné období. Letošní září tak bylo z klimatologického hlediska velice zajímavé. Jednalo se o nejteplejší září od roku 1961,“ uvedli meteorologové v souhrnné tiskové zprávě.