Záchrana pošty ve Znojmě? Rozhodnou náklady na provoz pobočky v Příměticích

Vedení Znojma hledá řešení, jak zachovat alespoň jednu ze dvou rušených poboček České pošty, které mají skončit 1. července. Týká se to pošty v ulici Dukelských bojovníků a Pražské. Jednou z variant je zavedení modelu Pošta Partner Plus, který by ale musela radnice platit ze svého. Zatím však není jasné, kolik by to radnici stálo.

Oproti původnímu plánu se zřejmě podaří udržet poštu v ulici Dukelských hrdinů. Otazník visí nad pobočkou v Příměticích. | Foto: Deník/Ilona Pergrová

Jednání zástupců České pošty se starostkou Ivanou Solařovou se uskutečnilo koncem minulého týdne ve Znojmě. „Dobrá zpráva je, že pokud vše půjde dobře, udržíme poštu na Dukelské. Bude to však znamenat, že z jedné z poboček pošty uděláme poštu Partner Plus, která bude plně v režii města. Jako nejvhodnější se k tomu jeví pošta v Příměticích,“ informovala o výsledku jednání starostka Solařová. Zástupci České pošty s výměnou souhlasí. „Nadále zůstane zachována pobočka České pošty Znojmo 5 v ulici Dukelských bojovníků a zrušena bude pobočka Znojmo 4 v Příměticích. Město zvažuje v této lokalitě zřízení pošty Partner Plus,“ potvrdil záměr mluvčí podniku Ivo Vysoudil. Lidé se vyjádřili k rušení pošt: ve Znojmě nechtějí zrušení Dukelských bojovníků Za jakých podmínek se výměna uskuteční a kolik bude provoz partnerské pošty v Příměticích město stát, zatím není jasné. „Stále neznáme podmínky pro provoz pošty Partner Plus, zástupci pošty ale slíbili, že dodají podklady tento týden. Obratem budu iniciovat jednání, při kterém se musíme dohodnout na konečné podobě sítě poboček České pošty ve Znojmě. Vedení podniku všechno odkládá na poslední chvíli a nechává nás v nejistotě,“ poukázala Solařová. Pošta Partner Plus je model provozovaný třetí osobou. Rozsah poskytovaných poštovních služeb odpovídá klasické poště. Předpokládané náklady měst na provoz však státní podnik stále nemá k dispozici. Dosavadní podmínky se totiž vztahovaly na provozování firmami, nikoliv obcemi. Konec dvou poboček pošty ve Znojmě: Pocítí to tisíce lidí, tvrdí starostka „Vzhledem k současnému zvýšenému zájmu o zřízení pošty Partner Plus ze strany obcí v souvislosti s rušením nepovinných poboček se Česká pošta rozhodla upravit parametry modelu pošty Partner Plus tak, aby byly vstřícnější ke zřizovatelům. Doposud však nebyla úprava přijata, proto není možné sdělit předpokládané náklady,“ sdělil v úterý redakci Deníku mluvčí Vysoudil. V nejistotě kvůli neznámým nákladům zůstávají i další starostové. Na jihu Moravy má skončit celkem třiadvacet poboček. Některé z nich se ale představitelé měst snaží zachovat právě výměnou za takzvané pošty Partner Plus dotované z radničních pokladen. Na kalkulaci čekají kromě Znojma také v Břeclavi, otazníky visí v Hodoníně i obcích na Brněnsku. Kde jsou data? Setkání starostů se zástupci České pošty inicioval před dvěma týdny i jihomoravský hejtman Jan Grolich. Data měli starostové dostat od státního podniku před týdnem, k dispozici je ale stále nemají. „Starosta se nyní nemůže rozhodnout. O závazku, financování pošty a vybavení pobočky se musí rozhodnout do konce června. To je téměř nemožné. I v případě, že se někdo rozhodne Poštu Partner plus zřídit, bude tam nějaké měsíční okno," řekl Deníku hejtman. Majáles. Barevný a hlasitý průvod prošel Znojmem. Najdete se na fotkách? Právě pošta Partner plus není ale podle hejtmana řešení. „Ovšem chápu, že někteří starostové budou chtít takto poštu zachránit a pravděpodobně do toho půjdou. Nemají lehkou pozici, protože podmínky nejsou ještě jasně dané," upozornil Grolich. Rušení celkem tří stovek poštovních poboček oznámila Česká pošta na konci března. Kvůli vysoké ztrátovosti provozu podniku a klesající poptávce po tradičních službách. Unikát. Doškovice v Petrovicích jde do desáté sezony. Otevřely ji královničky Česká pošta loni zvýšila ztrátu o 1,044 miliardy korun na 1,725 miliardy. Tržby z prodeje služeb klesly meziročně o 976 milionů korun, tedy o 5,8 procenta. O 579 milionů korun se snížily výnosy z poštovního provozu. Pošta by měla do poloviny roku oznámit plán restrukturalizace, v níž se má podnik rozdělit na provozovatele poboček poskytujícího základní služby a komerčního operátora balíkových a logistických služeb. Již před restrukturalizací podnik kvůli klesajícímu provozu oznámil snížení počtu poboček o 300 na 2 900 a zrušení zhruba 1 600 pracovních míst. Bez těchto opatření by letošní ztráta dosáhla čtyř miliard korun a firma by skončila v insolvenci.

