„Vedení České pošty ke starostům nepřistupuje jako k partnerům a komunikace dost selhává. Termínově je to tedy zatím s otazníkem. Jsme připraveni vyvinout maximální úsilí a projednat převzetí pobočky v režimu Partner Plus na nejbližší možné radě města a následně na zastupitelstvu,“ ujistila starostka Znojma Ivana Solařová.

Záchrana pošty ve Znojmě? Rozhodnou náklady na provoz pobočky v Příměticích

Rušení celkem tří stovek poštovních poboček oznámila Česká pošta na konci března. Kvůli vysoké ztrátovosti provozu podniku a klesající poptávce po tradičních službách. Ve Znojmě skončí 1. července nadobro pobočka v Pražské ulici a nově v Příměticích. V provozu zůstane v ulici Milady Horákové a na Horním náměstí.

Právě poštu v Příměticích ale zvažuje město převzít pod svou správu, jako náhradu za původně plánované zrušení pobočky v ulici Dukelských bojovníků. Zástupci České pošty s výměnou souhlasili. „Nadále zůstane zachována pobočka České pošty Znojmo 5 v ulici Dukelských bojovníků a zrušena bude pobočka Znojmo 4 v Příměticích. Město zvažuje v této lokalitě zřízení Pošty Partner Plus,“ potvrdil mluvčí podniku Ivo Vysoudil.

První známé podmínky

Česká pošta nyní upravila rámcové podmínky pro provozování Pošt Partner Plus s ohledem na možnosti obcí, a to jak technické, tak finanční. Nyní chce podrobně jednat s konkrétními zájemci. „Provozovatel se může rozhodnout, zda si poštu vybaví vlastním nábytkem, IT technikou, trezorem, či zda si nechá provozovnu zařídit Českou poštou. Od toho se pak odvíjí vstupní náklady, které začínají na 48 500 korunách a zahrnují vstupní školení, administraci, externí a interní označení, nebo provozní materiál,“ nastínil první kalkulaci Vysoudil.

Dále musí Znojemští počítat s měsíčními režijními náklady. „Jedná se o IT podporu, servis oblastní pobočky, pod kterou pošta Partner Plus patří, o zapojení do produktové a finanční logistiky České pošty nebo pravidelné školení personálu. Částka za tyto služby začíná na 25 900 korunách a její přesná výše se odvíjí od rozsahu podpory,“ upřesnil Vysoudil.

Česká pošta podle něj naopak platí provozovateli za uskutečněné transakce na pobočce, konkrétně šest korun za jednu operaci.

Na poštu bez fronty? Lze to rezervací přes web, služba se zřejmě ještě rozšíří

Obecné podmínky pro provoz poboček Partner Plus v režii města ale k rozhodnutí radnice zatím nestačí. „Zahrnují jen základní poplatky například za licenci. Bohužel ale stále nemám slíbenou konkrétní kalkulaci a podmínky pro provoz lokální pobočky ve Znojmě Příměticích. Jednání s obchodním zástupcem České pošty mám naplánované až na příští čtvrtek. Poté musíme celou věc ještě projednat na vedení a nejlépe pak rovnou na radě města, abychom se posunuli blíže k realizaci,“ přiblížila starostka Solařová.

Obává se, že kvůli vleklým jednáním ze strany České pošty je ohrožen plynulý přechod pobočky pod správu města. Zatím vede jednání na lokální úrovni. Například kvůli zajištění obsluhy.

Konec dvou poboček pošty ve Znojmě: Pocítí to tisíce lidí, tvrdí starostka

„Co se týče zaměstnanců, v tomto ohledu vedeme komunikaci s lokálními zástupci České pošty a máme s nimi předjednané možnosti personálního zajištění. Jednání na lokální úrovni jsou o poznání pružnější a celkově vstřícná. To bohužel nemohu říci o přístupu České pošty jako celku, jsem velmi zklamaná z nepřipravenosti celé této takzvané optimalizace. Obávám se, že nestihneme vyřídit vše potřebné do konce června, kdy ukončí provoz všech ohlášených poboček určených na zavření,“ shrnula Ivana Solařová.

K liknavosti České pošty se vyjádřil i jihomoravský hejtman Jan Grolich. „Starosta se nyní nemůže rozhodnout. O závazku, financování pošty a vybavení pobočky to musí udělat do konce června. To je téměř nemožné. I v případě, že se někdo rozhodne Poštu Partner plus zřídit, bude tam nějaké měsíční okno," řekl před časem Deníku hejtman.

Pošta Partner Plus je model provozovaný třetí osobou. Rozsah poskytovaných poštovních služeb odpovídá klasické poště. V nejistotě kvůli neznámým nákladům zůstávají i další starostové. Na jihu Moravy má skončit celkem třiadvacet poboček. Některé z nich se ale představitelé měst snaží zachovat právě výměnou za takzvané pošty Partner Plus dotované z radničních pokladen. Na přesnou kalkulaci čekají kromě Znojma také v Břeclavi, otazníky visí v Hodoníně i obcích na Brněnsku.