Venkovní posilovny v městských parcích, Znojmo

Venkovní posilovny ve Znojmě.Zdroj: se souhlasem města ZnojmoKde: Horní park vedle dětského hřiště, park Kolonka ve vnitrobloku ulic Pražská, Slovenská a Jugoslávská

Proč: V parcích se nacházejí prvky jako rovné či šikmé lavice, hrazdy, žebřiny, šplhací tyče, bradla nebo tyčové přelezy na ručkování.

Další zajímavosti: Loni město umístilo nové posilovací prvky také do Základní školy JUDr. Mareše a Základní školy Pražská. Ty mají nyní k dispozici vybavení jako vodorovné a svislé hrazdy, bradla, vodorovné žebříky, svislé žebřiny, monkeybar, zádovou hrazdu nebo stupňované a šikmé lavice. V letošním roce je umístilo také do areálu Základní školy Přímětice, kde mají nyní vodorovné hrazdy, bradla, hrazdy s více úchyty, vodorovné žebříky, nízká bradla nebo stupňované a šikmé lavice. Jako další se plánuje venkovní posilovací hřiště v Oblekovicích, a to jako součást širšího volnočasového areálu.

