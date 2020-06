S výlukou na železnici musí počítat cestující na trati mezi Brnem a Moravským Krumlovem. „Ve středu začne desetidenní výluka ve výluce na lince S41, která pojede jen do Ivančic a mezi Brnem a Moravským Krumlovem pojedou náhradní autobusy,“ sdělili zástupci integrovaného dopravního systému.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

Autobusy ve směru z Brna pojedou po dvou odlišných trasách. „Linka I pojede ze železniční stanice Ivančice do Moravského Krumlova mimo železniční zastávku M. Krumlov na zastávku IDS JMK M. Krumlov, náměstí. Odtud pojede dále na zastávky IDS JMK Mor. Krumlov, Kavalírka, Rakšice, Bohutice, Hrušovany nad Jevišovkou, Šanov. Linka K – pro rychlejší spojení Brna s Mor. Krumlovem, Rakšicemi a Bohuticemi pojede z Brna přímo do zastávky Moravský Krumlov, žel. st. a Rakšice do Bohutic,“ informovali představitelé Kordisu.