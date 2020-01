Navázal volně na festival Cesty, který pravidelně od roku 1988 pořádal Klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE. Do Znojma přijeli mezi dalšími se podělit o své zážitky a zkušenosti i světoznámý Zdeněk Loveček spíše známý pod jménem Steve Lichtag, shodou okolností znojemský rodák, nebo také vynikající slovenský horolezec Peter Hámor.

Celkem devět přednášek doplněných bohatou fotografickou dokumentací i komentovanými filmy zaujalo všechny přítomné. Jinak by jen těžko vydrželi v sobotu, kdy byl hlavní program, od deseti hodin do půl deváté večer jen s malými přestávkami mezi jednotlivými bloky.

Hned první páteční přednáška Jiřího Kaláta Černobyl přiblížila cestu do této po dlouhou dobu zapovězené oblasti. Jiří přiblížil případným zájemcům, co je potřeba udělat, aby návštěva oblasti byla bezpečná jak z hlediska radiace, tak i osobní bezpečnosti, protože zde stále vládne armáda.

Přednáška Vrcholová přitažlivost světoznámého a nejúspěšnějšího slovenského horolezce Petera Hámora byla výpovědí o životě tohoto neobyčejného člověka. Zdolal totiž všech čtrnáct osmitisícových vrcholů planety, čímž se zařadil mezi světové legendy, na některé vystoupil dokonce i vícekrát. Film přibližující nejvyšší vrcholy planety, ale i v uvozovkách běžný život při náročných výstupech, ukazoval na bezmezné nadšení pro věc. Peter Hámor nezastíral ani rizika, kterým se člověk v takových výškách vystavuje, jež mohou skončit tragicky, jak to bylo bohužel i u jeho parťáka.

Potápěč Steve Lichtag zase přítomné přesvědčil, že nemá dřevěné nohy a připomenul příhodu, která k této mystifikaci vedla. Při potápění za bílými žraloky si udělal žert jeden z kolegů, kdy jej ve vodě s horší viditelností náhle stáhl o několik metrů hlouběji. Tak vypadá i útok obávaného predátora. Steve si myslel, že je bez nohou a útok žraloka bude za chvíli pokračovat, a tak s kamerou za pomocí pouze jedné ruky plaval k lodi, bojoval o život a smiřoval se, že bude chodit již jen o protézách.

Když byl v těsné blízkosti lodi, potápěčský kolega simuloval druhý útok žraloka a Steve chtěl útočící parybu uhodit do čumáku. Uviděl však svého kolegu a zjistil, že je vše v pořádku. Po takovém žertíku padlo jistě mnoho peprných slov. Steve se pak při besedách i dalších vystoupeních v masmédiích opakovaně snažil fámu o svých dřevěných nohách dementovat, ale dlouho se mu to nevedlo. Pokaždé pak volal mamince, že skutečně dřevěné nohy nemá!

Nechyběly ani doprovodné akce. Stále populárnější jsou jízdní kola. Někteří se vzhledem ke zdravotním potížím či věku s bicyklem nechtějí rozloučit a přesedají na elektrokola. Pak mají doma již zbytečné bicykly, které mohou ještě posloužit jinde. V rámci festivalu tak bylo u budovy sběrné místo na starší kola, která budou po následné opravě a seřízení transportována v rámci projektu Kola pro Afriku do Gambie a rozdána potřebným dětem. Jim budou sloužit k cestě do školy, kam by se jinak prostě nedostaly. Vzdělání je fenomén, který mladá Afrika potřebuje a jen díky němu mohou nastat na tomto kontinentu významnější změny.

Šestý ročník Cest světem skončil. "Každý rok byl pro mě výjimečný díky přednášejícím, se kterými jsem se setkal. Ti dokázali vždy poutavě předávat své příběhy vděčným návštěvníkům. Příští rok se obmění a přijdou další, noví, s neméně poutavými příběhy. Tato akce se připravuje pro hosty, posluchače, diváky. Kdybych jich nebylo, mohl bych jezdit na besedy sám a neměl bych s přípravou a realizací tolik práce. Mám radost, že přichází rok od roku stále více lidí," svěřil se pořadatel této zdařilé cestovatelské akce Bronislav Mikulášek.

Aula Soukromé vysoké školy ekonomické, kde se akce doposud konala, přestává kapacitně stačit a všechny vstupenky byly prodány ještě před začátkem akce. "Budu hledat ve Znojmě nějaké místo, kam bychom se mohli přesunout, abychom se nemuseli strachovat, zda se všichni zájemci na festival dostanou či nikoliv," nastínil pohled do budoucna Mikulášek.



"Program musí být z velké většiny připraven již v létě, protože se jedná o přednášející s bohatým soukromým programem a ti si musí Cesty světem zařadit do svého kalendáře," uzavřel.

Jiří Eisenbruk