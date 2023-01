Hlavně starší lidé se podle něj vrhli také na vyřizování nových průkazek, i když ty současné mají stále platné. „Ať už se jedná o papírové průkazky, elektronické klíčenky nebo karty, mohou na ně cestovat i v novém systému dopravy, ačkoliv jejich platnost vyprší třeba až v únoru,“ upozornil Havlík.

Pípni a jeď! Ve Znojmě od Nového roku jezdí nové autobusy

Z nových názvů zastávek byly nešťastné dvě starší ženy na stanici v Pražské ulici. „Proč to změnili? Byly jsme zvyklé na původní názvy. Teď si nejsme jisté, jestli dojedeme tam, kam potřebujeme. Písmenka na jízdních řádech jsou malá,“ žádaly o radu mladší cestující na zastávce.

Zatímco změny názvů zastávek provedl Kordis na základě požadavků města, protože některé z nich byly zastaralé a neodpovídaly skutečnosti, malá písmena na jízdních řádech jsou podle Havlíka dočasná. „Dopravce je bude měnit. V současné době je tiskne a zajišťuje výměnu. Písmena budou větší než doposud,“ ujistil Havlík.

Elektronická doba

Na vytištěný papírový lístek ze zařízení v autobuse zprvu čekala i Ivana Komoňová. „Chvíli trvalo, než mi došlo, že se na lístky už nehraje. Jinak ale spokojenost,“ pochvalovala si žena.

Znojmo totiž novým systémem podle jeho strůjců vstoupilo do jednadvacátého elektronického století. Přemysl Karpíšek, člen dopravní komise města, který se na tvorbě systému podílel, tvrdí, že chvíli potrvá, než si lidé zvyknou. „Doba je elektronická a revizor má čtečku, s níž snadno zjistí platnost jízdenky,“ upozornil.

Naopak podle něj díky tomu doprava zrychlila. „Lidé si musí zvyknout na to, že mohou nastupovat všemi dveřmi a nikoliv jen předními u řidiče, jak jsem viděl. Řidič bude totiž prodávat jízdenky jen výjimečně,“ poukázal na první zkušenosti Karpíšek.

Obyvatelé si většinou pochvalují rozšíření tras do míst, kam dříve autobusy nezajížděly. Jsou ale i projevy nespokojenosti, třeba s dopravou k nemocnici. „Spoje končí tři zastávky před nemocnicí a k ní to jezdí jednou za hodinu,“ uvítala by častější frekvenci a přímý spoj bez přestupů třeba Věra Matýšková.

Podle Přemysla Karpíška je naproti tomu posílená linka 804, která je nyní spojená z bývalých linek 804 a 805. „Ze zastávky pod Soudním vrchem lze vystoupit na Legionářské, což je hned za rohem Gagarinovy – ta je obsluhována jen směrem k nemocnici,“ doporučil Karpíšek.

Kvůli podobným připomínkám ale zvoní telefony a plní se e-mailová schránka i na městském odboru dopravy. „Také zástupci nemocnice se už na nás obrátili s podnětem o posílení spojů. Předpokládám, že v lednu všechny připomínky shromáždíme a projednáme s vedením města. Poté je probereme s Kordisem a zvážíme možné změny,“ reagoval vedoucí odboru dopravy ve Znojmě, Lukáš Janda.

Obce u Moravského Krumlova protestují proti stavbě obalovny. Firma mlčí

Upozornil ale, že každá dodatečná úprava přinese další změny, na něž si budou muset cestující znovu zvykat. Kvůli návaznosti spojů. „Ještě při tvorbě systému zareagovala například výrobní společnost Pegas. Díky tomu jsme mohli uzpůsobit jízdní řád potřebám tamních zaměstnanců včas. O potřebách nemocnice jsme naopak nevěděli,“ srovnával Janda.

Navzdory tomu, že nový systém městské dopravy ve Znojmě provází počáteční bolesti, hodnotí jej strůjci kladně. „Přestože jsme předem o novinkách podrobně informovali, lidé často tápou. Musí si systém osahat a zvyknout si na něj. Srovnají se i počáteční odchylky a zpoždění od jízdních řádů, k nimž občas dochází. Je třeba podotknout, že se učí i řidiči, kteří jezdí na nových trasách,“ vzkázali v podobném duchu s žádostí o trpělivost Květoslav Havlík, Lukáš Janda i Přemysl Karpíšek.

Bolesti nového systému městské dopravy Znojmo:

* Změny názvů zastávek a návaznost linek

* Chybějící častější přímý spoj k nemocnici

* Malá písmena jízdních řádů

* Některá zpoždění autobusů



Klady nového systému městské dopravy Znojmo:

* Nové trasy, více spojů

* Možnost elektronického zakoupení jízdenky v autobusech

* Nastupování všemi dveřmi

* Nízkopodlažní autobusy, snadnější nastupování

* Platnost stávajících průkazek do data jejich vypršení