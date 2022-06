„Je to fenomenální úspěch, ze kterého mám obrovskou radost. Je to uznání práce všech pracovníků znojemské charity v čele s Evženem Adámkem za jejich pomoc a nasazení nejen na Ukrajině,“ komentoval po středečním vyhlášení výsledků europoslanec Tomáš Zdechovský, který který se s pracovníky znojemské charity účastnil také jejich převozu humanitární sbírky do ukrajinského Lvova měsíc po ruské invazi a později znojemskou charitu do soutěže nominoval.