Klienti budou žít v jednotlivých bytech či skupinových domácnostech. Emin zámek musí jeho stávající obyvatelé opustit do roku 2027. „Materiální a technické podmínky jsou nevyhovující. Co je však ještě důležitější, je možnost zapojení lidí s duševním onemocněním do běžné společnosti a normálního života, včetně naplnění osobních priorit a přání,“ sdělil Vít Janků, ředitel Emina zámku.

Na zámku mají svůj domov lidé, kteří se naučili se svou nemocí žít, ale dlouhodobý pobyt v ústavním zařízení jim neumožňuje zotavení v sociální a pracovní oblasti. „Jsou to běžné vztahy se sousedy, přáteli, členy zájmových sdružení, spolupracovníky. Je to náročná cesta, která se neobejde bez podpory profesionálních pracovníků služby,“ poukázal Janků.

Projekt Chráněné bydlení Znojmo je určený lidem, kteří si prošli zkušeností duševního onemocnění a mají odvahu a touhu přejít do běžného života. „Nyní to budou lidé z Emina zámku, v další vlně bude služba k dispozici potřebným lidem ve městě Znojmě a Jihomoravském kraji,“ upřesnil ředitel.

Jak bydlení vypadá