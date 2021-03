Jako na žigulíky za socialismu stály zájemci o stavební parcely v Hrušovanech nad Jevišovkou. „Lidé stály před úřadem frontu od pátku do pondělního rána, kdy prodej pozemků začínal. Zastupitelé schválili způsob prodeje, kdo první přijde, získá pozemek,“ přiblížil tamní starosta Miroslav Miloš loňský a letošní zájem místních o devatenáct parcel na atraktivním místě s výhledem v severní části u nové školy.

Hrušovanští letos připravují i další pozemky pro bytové domy, kde vznikne celkem osmatřicet bytů. Dalších dvanáct bytů staví soukromý investor. „Dalších devětadvacet domů už lidé staví v ulici Lesní,“ spočítal Miloš.

Zatímco dřív prodávali Hrušovanští stavební pozemky za necelé čtyři stovky za metr čtvereční, dnes už cena stoupla na osm set korun.

Celkem jedenatřicet pozemků pro bydlení se nyní chystají zasíťovat v blízkých Hraběticích s devíti sty obyvateli. V jihozápadní okrajové části obce zvané pod Kalvárií vyrostou také dva domy se sociálními byty. „Chceme je nabídnout jako startovací byty pro mladé nebo pro důchodce, kteří zůstali sami a na svou nemovitost už nestačí,“ uvedl starosta Hrabětic František Treger.

Obec má k zasíťování pozemků už stavební povolení, smlouva s dodavatelem stavby je před podpisem. Do stavebních pozemků investují zhruba čtyřicet milionů korun, většinu nákladů překlenou úvěrem. „Na sociální byty jsme získali dotaci deset milionů korun,“ doplnil starosta.

Sehnat v obci bydlení byl do teď problém. „Škoda, že to nepřišlo dřív,“ posteskla si Veronika Tomášková, dvaatřicetiletá rodačka, která do obce už jezdí jen na návštěvu k rodičům.

Starostu trápí klesající počet obyvatel. „Mladí lidé odchází bydlet do okolí, proto jim chceme podmínky pro bydlení usnadnit. K prodeji by mohly být parcely nachystané zhruba za rok,“ plánuje Treger.

Dané už jsou i podmínky stavby. Musí být jednopodlažní a splňovat venkovský styl stavby, se sedlovou střechou a maximálně s podkrovím.

Dvojnásobek obyvatel

Obří satelit s novými domy vyrostl teprve nedávno v sousedním Šanově, kde se díky tomu zvedl počet obyvatel na téměř dvojnásobek. Stavební pozemku připravují v Jevišovicích v Černínské ulici. Nová vesnice vyrostla v městské části Polánka v Moravském Krumlově. „Je to taková výstavní čtvrť, doděláváme tam chodníky a parkoviště. Letos tam také znovu po dvaceti letech obnovíme provoz v mateřské škole. Její rekonstrukce nás stála zhruba dvacet milionů korun,“ uvedl starosta města Tomáš Třetina.

Na padesát nových rodinných domů vyroste v nejbližší době také v tisícihlavých Strachoticích. Žádostí o bydlení v obci je spousta, nestačíme je ani uspokojovat. Zájem o bydlení mají především místní lidé, ale také z okolí,“ řekl starosta obce Luděk Müller.

Dva velké pozemky pro výstavbu nových domů začnou Strachotičtí připravovat v jihozápadním okraji obce. „Chystáme se na jejich zasíťování a vybudování komunikací. Lokalita je v krásném terénu s výhledem do přírody,“ popsal Müller. Nové rodinné domy tam už vyrůstají například v lokalitě za hřištěm.

Téměř nulovou šanci na nové bydlení mají naopak obyvatelé okresního Znojma. „Je tu problém sehnat cokoliv. Najít něco slušného za normální cenu je téměř nemožné. Nejsou pozemky, byty a ni domy. Pokud se něco objeví, jen se po tom zapráší,“ potvrdil jednatel Znojmo reality Vladimír Hájek.

Ještě před pěti lety si podle něj mohli Znojemští vybírat z nabídky čítající i na pět set domů a bytů. „Letos je to pouhých sto dvacet rodinných domů, včetně chalup a čtyřicet bytů. Situace je ale zřejmě podobná i v jiných krajích,“ komentoval pokles nabídky Hájek.