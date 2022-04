Novinkou je snaha uskupení Znojmáci. Jejich ambicí je dostat se do zastupitelstva. V pondělí oznámili kandidaturu a také jméno lídryně. „Stala se jí Bohumila Beranová, znojemská podnikatelka, bývalá zastupitelka a také krajská radní pro kulturu,“ potvrdil za spolek Pavel Kovařík.

Noví spojenci i nevraživost. Znojmem už hýbou politické manévry

Do voleb se členové uskupení rozhodli jít samostatně. Změnili logo i slogan. Značku ‚Z‘ nahradilo srdce a slogan ‚Rozjedeme to spolu‘ vyměnili za ‚Srdcem a rozumem‘. A hodlají změnit i fungování radnice. „Chceme aby nezapomínala na občany, fungovala transparentně a posouvala Znojmo dopředu. Nesouhlasíme s tím, jak současné vedení města zadlužuje Znojmo na desítky let dopředu,“ sdělil Kovařík.

Jako příklad uvedl městské lázně. „Léta chátraly, až se místo nich staví nový bazén za téměř čtyři sta milionů. Přitom radnice dosud neřekla, co bude s budovou stávajících lázní. To rozhodně není zodpovědný přístup, ale hazardování s rozpočtem,“ uvedl Kovařík.

Stvrzeno: Občanští a křesťanští demokraté jdou do voleb ve Znojmě spolu

Ze Znojma by rádi udělali moderní město, které ale bude ctít památky. „Chybí nám vize pro rozvoj místní ekonomiky. Radnice podporuje divoké zábory půdy, na kterých vznikají montovny. Potřebujeme ale přilákat firmy s vyšší přidanou hodnotou, které staví na technologiích, nikoli na levné pracovní síle, kterou navíc dováží ze zahraničí,“ dodal Kovařík.

Do školství by Znojmáci rádi dostali i alternativní formy výuky a zaměřili se na větší podporu sportovního a volnočasového vyžití. Průhlednější má být systém sportovních dotací.

S kým se utkají o přízeň voličů?

Piráti

Kandidáty, kteří je povedou do komunálních voleb, vybrali už také členové České pirátské strany z místního sdružení Znojemsko. Lídrem se stal advokát a zastupitel Pavel Nevrkla. „Chci zúročit zkušenosti z posledních čtyř let, kdy jsem sledoval počínání vedení města z opoziční lavice. Rozhodně je co napravovat,“ je přesvědčený Nevrkla.

Znojmu chce podle svých slov vrátit status odpovědného hospodáře, který upřednostňuje potřeby obyvatel před megalomanskými projekty. „Ty doposud často postrádaly logické opodstatnění. Díky tomu bude Znojmo hospodařit s historicky nejhorším rozpočtem. Tento trend musíme změnit,“ upozornil Pavel Nevrkla.

ANO

Před více než rokem ještě byli ve vedení města, po odstoupení Jana Groise z postu starosty je ale do opozičních lavic zastupitelstva smetla vlna rozdílných názorů. Členové znojemského hnutí ANO zatím svoji jedničku na kandidátce hledají. Do voleb se ale rozhodli jít sami. „Tvoříme program a společně se jménem lídra jej představíme na konci dubna nebo začátkem května,“ upřesnil předseda hnutí Jan Blaha.

TOP 09

Znojemské TOP 09 povede do voleb Martina Špačková. „Koalici s jiným uskupením skládat nebudeme,“ potvrdila v pondělí Deníku Rovnost Špačková.

Pro Znojmo

Současné koaliční sdružení Pro Znojmo, jež je místní buňkou hnutí STAN, povede do komunálních voleb dlouholetý zastupitel a historik Jiří Kacetl. Potvrdil to jeden z předních členů a zároveň místostarosta města Lukáš David. „Jiřího Kacetla jsme zvolili za oficiálního lídra Pro Znojmo do podzimních voleb. Koalici s jinou stranou tvořit nebudeme,“ sdělil Lukáš David.

Vznik nového politického uskupení ohlásil začátkem roku i současný starosta Znojma Jakub Malačka. Jeho název a konkrétní osobnosti, jež v něm mají figurovat, plánoval oznámit v březnu. Vzhledem k dění na Ukrajině a práci kolem ubytovávání uprchlíků se to podle jeho vyjádření zatím nepodařilo. „Do konce dubna to už bude stoprocentní,“ slíbil Malačka.

Už před časem Deník Rovnost informoval o tom, že do voleb ve Znojmě se rozhodli jít společně občanští a křesťanští demokraté. Podle koaliční smlouvy, kterou představitelé ODS a KDU-ČSL podepsali, bude lídrem kandidátky ředitel Znojemské Besedy František Koudela, dvojkou se stal lidovecký politik Pavel Jajtner. „Pilířem našeho programu budou spokojené rodiny, zdravé životní prostředí a vzdělané děti,“ naznačil směr Koudela.

Ve znojemském modelu SPOLU bude na rozdíl od toho celorepublikového chybět výše zmíněné TOP 09. Se zástupci ČSSD a KSČM se redakci nepodařilo spojit.